Курганца обвинили в призывах убивать депутатов Госдумы

В отношении шадринца возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителя города Шадринска Курганской области подозревают в публичных призывах к расправе с местными чиновниками и депутатами Госдумы РФ. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

«Установлено, что фигурант размещал в социальной сети „ВКонтакте“ материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников администрации города Шадринска, а также депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области признали виновным в призывах к терроризму. В интернете мужчина предлагал убивать сотрудников правопорядка и представителей госвласти. Ему назначали наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Еще одного курганца признали виновным в призыве убивать членов правительства РФ.