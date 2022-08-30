30 августа 2022

Курганца обвинили в призывах убивать депутатов Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
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В отношении шадринца возбуждено уголовное дело (архивное фото) Фото:

Жителя города Шадринска Курганской области подозревают в публичных призывах к расправе с местными чиновниками и депутатами Госдумы РФ. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

«Установлено, что фигурант размещал в социальной сети „ВКонтакте“ материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников администрации города Шадринска, а также депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области признали виновным в призывах к терроризму. В интернете мужчина предлагал убивать сотрудников правопорядка и представителей госвласти. Ему назначали наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Еще одного курганца признали виновным в призыве убивать членов правительства РФ.

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Жителя города Шадринска Курганской области подозревают в публичных призывах к расправе с местными чиновниками и депутатами Госдумы РФ. В отношении 35-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области. «Установлено, что фигурант размещал в социальной сети „ВКонтакте“ материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников администрации города Шадринска, а также депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК РФ», — рассказали в пресс-службе регионального УФСБ. Сейчас обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало, что жителя Курганской области признали виновным в призывах к терроризму. В интернете мужчина предлагал убивать сотрудников правопорядка и представителей госвласти. Ему назначали наказание в виде штрафа в 300 тысяч рублей. Еще одного курганца признали виновным в призыве убивать членов правительства РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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