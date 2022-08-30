Акрам Газизуллин три месяца провел в ЛНР Фото: Дмитрий Григорьев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Излучинска (Нижневартовский район) Акрам Газизуллин награжден Орденом Мужества за отвагу во время участия в спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района.

Саму награду югорчанину вручил вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока. «Я очень рад, что Нижневартовский район и городское поселение Излучинск организовали эту встречу. Мы вручаем эту награду целым коллективом, в кругу уважаемых людей, ветеранов, жителей. Награда очень и очень заслуженная, огромное спасибо за вашу службу», — заявил Тиртока.

Награжденный югорчанин почти три месяца принимал участие в боевых действиях на территории Луганской народной республики. На церемонии вручения Ордена Мужества пришли поддержать члены общественных организаций, волонтеры, жители поселка. «Я ожидал, что будет теплая встреча, но не ожидал, что такая масштабная. Ехал туда естественно из патриотических соображений, потому что, когда Родина в опасности, естественно, мы военные просто обязаны ее защитить. И не важно, на пенсии ты находишься или действующий военнослужащий. Я свою миссию выполнил. Если потребуется поехать еще, если Родина призовет, я не задумываясь туда поеду», — заявил Газизуллин.

Глава государства Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Одной из основных задач является помощь жителям Донбасса. ВСУ обстреливали территории ДНР и ЛНР на протяжении восьми лет.

Акрам Газизуллин (справа) получил награду из рук вице-губернатора ХМАО Александра Тиртоки Фото: пресс-служба Нижневартовского района