В ХМАО чиновники обрекают город зимовать без снежного полигона

31 августа 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

В Лянторе единственный снежный полигон закрыли по решению суда еще весной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за споров администрации Лянтора (ХМАО) с мэрией Сургутского района город рискует остаться без снежного полигона. Об этом URA.RU сообщил местный бизнесмен и руководитель компании «Интеграция» Евгений Городилов. «В Лянторе было две площадки под складирование снега. Одну наша фирма хотела взять в аренду, но нам отказали. Вторую арендовал другой бизнесмен. Но в этом году по решению суда этот полигон закрыли, и теперь в городе нет ни одного полигона. На данный момент глава Лянтора пытается через суд обязать администрацию Сургутского района, к которому территориально относится и Лянтор, построить в городе новый полигон для хранения снега. Суд в очередной раз отложили, и неясно, появится ли в этом году вообще в городе полигон», — сообщил Городилов. При этом бизнесмен говорит, что уже неоднократно обращался в мэрию Лянтора с инициативой самостоятельно возвести в городе снежный полигон. Но ему постоянно отказывают под разными предлогами. «Там [в Лянторе] сейчас в действительности патовая ситуация. С одной стороны, есть судебные тяжбы, которые неизвестно когда закончатся. А с другой стороны инвестор, в лице нашей компании, готовый за свои деньги построить полигон, но ему в этом отказывают», — добавил Городилов. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в мэрию Лянтора, но с ним отказались разговаривать. Дозвониться до пресс-службы администрации Сургутского района на момент публикации не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что суд закрыл скандальный снежный полигон в ХМАО. Суд запретил пользоваться единственным снежным полигоном в Лянторе из-за множественных нарушений экологических норм. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из-за споров администрации Лянтора (ХМАО) с мэрией Сургутского района город рискует остаться без снежного полигона. Об этом URA.RU сообщил местный бизнесмен и руководитель компании «Интеграция» Евгений Городилов. «В Лянторе было две площадки под складирование снега. Одну наша фирма хотела взять в аренду, но нам отказали. Вторую арендовал другой бизнесмен. Но в этом году по решению суда этот полигон закрыли, и теперь в городе нет ни одного полигона. На данный момент глава Лянтора пытается через суд обязать администрацию Сургутского района, к которому территориально относится и Лянтор, построить в городе новый полигон для хранения снега. Суд в очередной раз отложили, и неясно, появится ли в этом году вообще в городе полигон», — сообщил Городилов. При этом бизнесмен говорит, что уже неоднократно обращался в мэрию Лянтора с инициативой самостоятельно возвести в городе снежный полигон. Но ему постоянно отказывают под разными предлогами. «Там [в Лянторе] сейчас в действительности патовая ситуация. С одной стороны, есть судебные тяжбы, которые неизвестно когда закончатся. А с другой стороны инвестор, в лице нашей компании, готовый за свои деньги построить полигон, но ему в этом отказывают», — добавил Городилов. За разъяснениями журналист URA.RU обратился в мэрию Лянтора, но с ним отказались разговаривать. Дозвониться до пресс-службы администрации Сургутского района на момент публикации не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что суд закрыл скандальный снежный полигон в ХМАО. Суд запретил пользоваться единственным снежным полигоном в Лянторе из-за множественных нарушений экологических норм.