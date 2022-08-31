31 августа 2022

В Челябинске продается пляж с глэмпингом за 50 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Киргизия. Чолпон-Ата, море, озеро, пляж, отпуск, непогода, отдых, лежаки, юг, туризм, иссык-куль, иссык куль, иссык кюль, конец сезона
Пляж продается со всей инфраструктурой Фото:

Собственник выставил на продажу пляж «Танзания» на озере Смолино в Челябинске. За участок с белым песком и глэмпингом продавец просит 50 млн рублей.

«В состав пляжного комплекса входит земельный участок площадью 4267 квадратных метров с белым песком. Есть глэмпинг, шезлонги, бар и кухня, сап-борды, терасса из лиственницы», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

По информации продавца, на пляже планируется организовать банкетный зал, под него есть недостроенное двухэтажное здание. Причины продажа бизнеса собственник в объявлении не указывает. Согласно информации, размещенной на сайте пляжа, он функционирует. Вход на пляж платный, от 300 до 600 рублей.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»

Собственник выставил на продажу пляж «Танзания» на озере Смолино в Челябинске. За участок с белым песком и глэмпингом продавец просит 50 млн рублей. «В состав пляжного комплекса входит земельный участок площадью 4267 квадратных метров с белым песком. Есть глэмпинг, шезлонги, бар и кухня, сап-борды, терасса из лиственницы», — говорится в объявлении на сайте «Авито». По информации продавца, на пляже планируется организовать банкетный зал, под него есть недостроенное двухэтажное здание. Причины продажа бизнеса собственник в объявлении не указывает. Согласно информации, размещенной на сайте пляжа, он функционирует. Вход на пляж платный, от 300 до 600 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...