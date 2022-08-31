В Челябинске продается пляж с глэмпингом за 50 млн рублей

Пляж продается со всей инфраструктурой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Собственник выставил на продажу пляж «Танзания» на озере Смолино в Челябинске. За участок с белым песком и глэмпингом продавец просит 50 млн рублей.

«В состав пляжного комплекса входит земельный участок площадью 4267 квадратных метров с белым песком. Есть глэмпинг, шезлонги, бар и кухня, сап-борды, терасса из лиственницы», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

По информации продавца, на пляже планируется организовать банкетный зал, под него есть недостроенное двухэтажное здание. Причины продажа бизнеса собственник в объявлении не указывает. Согласно информации, размещенной на сайте пляжа, он функционирует. Вход на пляж платный, от 300 до 600 рублей.