Трасс: Украине нужно поставлять больше РСЗО и тяжелых вооружений

01 сентября 2022 в 04:22 Размер текста - 17 +

Лиз Трасс призвала вводить против РФ новые санкции Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине необходимо еще больше передавать реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжелых вооружений, чтобы ВСУ могли использовать их во время спецоперации с РФ. В этом убеждена министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая также является претендентом на должности лидера консерваторов и премьер-министра страны. «Украине необходимо больше (РСЗО), больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией», — заявила Трасс во время последних выборных выступлений в Лондоне. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun. Также сообщается, что политик призвала вводить больше санкций против Москвы. В ходе своей речи Трасс также сообщила о своих планах в случае победы на выборах. По словам министра, первым человеком, кому она позвонит, станет президент Украины Владимир Зеленский, передает ФАН.

Украине необходимо еще больше передавать реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжелых вооружений, чтобы ВСУ могли использовать их во время спецоперации с РФ. В этом убеждена министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая также является претендентом на должности лидера консерваторов и премьер-министра страны. «Украине необходимо больше (РСЗО), больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией», — заявила Трасс во время последних выборных выступлений в Лондоне. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun. Также сообщается, что политик призвала вводить больше санкций против Москвы. В ходе своей речи Трасс также сообщила о своих планах в случае победы на выборах. По словам министра, первым человеком, кому она позвонит, станет президент Украины Владимир Зеленский, передает ФАН.