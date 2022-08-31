31 августа 2022

Трасс: Украине нужно поставлять больше РСЗО и тяжелых вооружений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Лиз Трасс призвала вводить против РФ новые санкции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине необходимо еще больше передавать реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжелых вооружений, чтобы ВСУ могли использовать их во время спецоперации с РФ. В этом убеждена министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая также является претендентом на должности лидера консерваторов и премьер-министра страны.

«Украине необходимо больше (РСЗО), больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией», — заявила Трасс во время последних выборных выступлений в Лондоне. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun. Также сообщается, что политик призвала вводить больше санкций против Москвы.

В ходе своей речи Трасс также сообщила о своих планах в случае победы на выборах. По словам министра, первым человеком, кому она позвонит, станет президент Украины Владимир Зеленский, передает ФАН.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украине необходимо еще больше передавать реактивных систем залпового огня (РСЗО) и тяжелых вооружений, чтобы ВСУ могли использовать их во время спецоперации с РФ. В этом убеждена министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая также является претендентом на должности лидера консерваторов и премьер-министра страны. «Украине необходимо больше (РСЗО), больше тяжелых вооружений для ведения эффективной борьбы с Россией», — заявила Трасс во время последних выборных выступлений в Лондоне. Трансляция велась на Youtube-канале газеты Sun. Также сообщается, что политик призвала вводить больше санкций против Москвы. В ходе своей речи Трасс также сообщила о своих планах в случае победы на выборах. По словам министра, первым человеком, кому она позвонит, станет президент Украины Владимир Зеленский, передает ФАН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...