В ХМАО встречают детей из Донбасса

01 сентября 2022 в 10:06 Размер текста - 17 +

В ХМАО принимают 200 детей из Макеевки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Ханты-Мансийский автономном округе встречают 200 детей из города Макеевки Донецкой Народной Республики. Они отдохнут в Югре по соглашению о сотрудничестве между городом ДНР и округом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. «Прибытие юных макеевцев на отдых и оздоровление в Югру — один из пунктов плана действия соглашения о сотрудничестве, которое было заключено губернатором Натальей Комаровой и главой города Макеевки Владиславом Ключаровым. В первый день пребывания для гостей проведут экскурсию по Ханты-Мансийску. В дальнейшем дети будут отдыхать в течение 21 дня в загородным лагере „Лесная сказка“ Нижневартовского района, детском оздоровительно-образовательном центре „Юбилейный“ Кондинского района и детском спортивно-оздоровительном лагере „Окуневские зори“ Советского района. На протяжении всего периода с детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. При необходимости будет организовано лечение», — говорится в официальном сообщении правительства. Власти подчеркивают, что каждый ребенок сможет найти занятие по своим увлечениям. Будут организованы художественные мастерские и мастер-классы, конкурсы, культурные и спортивные мероприятия, подвижные игры, а также обучение по основным школьным предметам. «Наша основная задача — помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье. Каждый день отдыха и реабилитации будет расписан пошагово. Отдельное внимание мы уделим общению юных макеевцев со сверстниками из Югры. Наша задача — вернуть детей в Макеевку отдохнувшими и окрепшими», — подчеркнула директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что в середине лета 300 детей из Макеевки уже отдохнули в Югре. В рамках специально подготовленных программ дети, в числе которых — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие кормильца, дети из семей в трудной жизненной ситуации, дети военнослужащих — отдохнули и получили услуги по медико-социальной реабилитации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ханты-Мансийский автономном округе встречают 200 детей из города Макеевки Донецкой Народной Республики. Они отдохнут в Югре по соглашению о сотрудничестве между городом ДНР и округом. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ХМАО. «Прибытие юных макеевцев на отдых и оздоровление в Югру — один из пунктов плана действия соглашения о сотрудничестве, которое было заключено губернатором Натальей Комаровой и главой города Макеевки Владиславом Ключаровым. В первый день пребывания для гостей проведут экскурсию по Ханты-Мансийску. В дальнейшем дети будут отдыхать в течение 21 дня в загородным лагере „Лесная сказка“ Нижневартовского района, детском оздоровительно-образовательном центре „Юбилейный“ Кондинского района и детском спортивно-оздоровительном лагере „Окуневские зори“ Советского района. На протяжении всего периода с детьми будут работать врачи, психологи, педагоги, социальные работники. При необходимости будет организовано лечение», — говорится в официальном сообщении правительства. Власти подчеркивают, что каждый ребенок сможет найти занятие по своим увлечениям. Будут организованы художественные мастерские и мастер-классы, конкурсы, культурные и спортивные мероприятия, подвижные игры, а также обучение по основным школьным предметам. «Наша основная задача — помочь детям Макеевки снять психологическое напряжение, поправить здоровье. Каждый день отдыха и реабилитации будет расписан пошагово. Отдельное внимание мы уделим общению юных макеевцев со сверстниками из Югры. Наша задача — вернуть детей в Макеевку отдохнувшими и окрепшими», — подчеркнула директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева. Ранее URA.RU сообщало, что в середине лета 300 детей из Макеевки уже отдохнули в Югре. В рамках специально подготовленных программ дети, в числе которых — дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, потерявшие кормильца, дети из семей в трудной жизненной ситуации, дети военнослужащих — отдохнули и получили услуги по медико-социальной реабилитации.