Крупный пермский поставщик электричества вдвое повысил прибыль

01 сентября 2022 в 11:28 Размер текста - 17 +

Прибыль энергосбытовой компании за первое полугодие увеличилась вдвое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» улучшило финансовые показатели. По итогам первого полугодия 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, компания более чем вдвое увеличила чистую прибыль. Промежуточная бухгалтерская отчетность опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Пермская энергосбытовая компания“. Отчет о финансовых результатах за январь—июнь 2022 года. Выручка — 20,6 млрд рублей, чистая прибыль — 517 млн рублей», — указано в документе. За первое полугодие 2021 года компания получила выручку в 20,3 млрд рублей и чистую прибыль в 241,6 млн рублей. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии на территории Перми и Пермского края. По данным сервиса СБИС, основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг» (Московская область) и предприниматель Андрей Киташев. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае растут долги населения и предприятий перед ресурсоснабжающими организациями. В пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт» рассказали, что общая сумма задолженности перед поставщиком электроэнергии превышает 4 млрд рублей.

Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» улучшило финансовые показатели. По итогам первого полугодия 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, компания более чем вдвое увеличила чистую прибыль. Промежуточная бухгалтерская отчетность опубликована на сайте Центра раскрытия корпоративной информации (Интерфакс-ЦРКИ). «ПАО „Пермская энергосбытовая компания“. Отчет о финансовых результатах за январь—июнь 2022 года. Выручка — 20,6 млрд рублей, чистая прибыль — 517 млн рублей», — указано в документе. За первое полугодие 2021 года компания получила выручку в 20,3 млрд рублей и чистую прибыль в 241,6 млн рублей. ПАО «Пермэнергосбыт» является одним из крупнейших поставщиков электроэнергии на территории Перми и Пермского края. По данным сервиса СБИС, основные акционеры компании — ООО «Сбытовой холдинг» (Московская область) и предприниматель Андрей Киташев. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае растут долги населения и предприятий перед ресурсоснабжающими организациями. В пресс-службе ПАО «Пермэнергосбыт» рассказали, что общая сумма задолженности перед поставщиком электроэнергии превышает 4 млрд рублей.