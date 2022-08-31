В Челябинске потребовали закрыть опасный экстрим-парк

01 сентября 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Активистов ОНФ смутила документация на устаревшие аттракционы Фото: Размик Закарян © URA.RU Активисты Народного фронта потребовали закрыть экстрим-парк CrazyLand в Челябинске. По мнению общественников, подобный парк может угрожать здоровью детей. «На днях в парке CrazyLand на улице Труда в Челябинске пострадали дети. Аттракцион „Миксер“ самостоятельно начал движение, и 20 минут дети висели вниз головой. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь», — отметили в пресс-службе ОНФ. Общественники проверили, кому принадлежит неисправное оборудование и в каком состоянии находятся остальные карусели парка. Выяснилось, что аттракционы зарегистрированы на ООО «Космическая гонка», в доступе на сайте минсельхоза есть только реестр от 2021 года, но злополучного «Миксера» в нем нет. Большая часть городских каруселей эксплуатируется с 70-80-х годов прошлого века. «Необходимо проверить фирму „Космическая гонка“ в части эксплуатации устаревших объектов и выяснить, насколько достоверны документы на аттракционы. В реестре также есть курьезная дата — 1905 год изготовления батута, ее, видимо, указали по ошибке», — заявили общественники. По итогам проверки в региональном ОНФ приняли решение обратится в прокуратуру. Активисты считают, что нельзя эксплуатировать аттракционы, если они устаревшие и могут представлять опасность для посетителей.

Активисты Народного фронта потребовали закрыть экстрим-парк CrazyLand в Челябинске. По мнению общественников, подобный парк может угрожать здоровью детей. «На днях в парке CrazyLand на улице Труда в Челябинске пострадали дети. Аттракцион „Миксер“ самостоятельно начал движение, и 20 минут дети висели вниз головой. Некоторым из них потребовалась медицинская помощь», — отметили в пресс-службе ОНФ. Общественники проверили, кому принадлежит неисправное оборудование и в каком состоянии находятся остальные карусели парка. Выяснилось, что аттракционы зарегистрированы на ООО «Космическая гонка», в доступе на сайте минсельхоза есть только реестр от 2021 года, но злополучного «Миксера» в нем нет. Большая часть городских каруселей эксплуатируется с 70-80-х годов прошлого века. «Необходимо проверить фирму „Космическая гонка“ в части эксплуатации устаревших объектов и выяснить, насколько достоверны документы на аттракционы. В реестре также есть курьезная дата — 1905 год изготовления батута, ее, видимо, указали по ошибке», — заявили общественники. По итогам проверки в региональном ОНФ приняли решение обратится в прокуратуру. Активисты считают, что нельзя эксплуатировать аттракционы, если они устаревшие и могут представлять опасность для посетителей.