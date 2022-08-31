Скандальный застройщик из ХМАО станет банкротом и выплатит долг

Скандальный застройщик из ХМАО признан банкротом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Строительная компания в Нижневартовске «ГарантСтрой», директор которой стала участницей коррупционного скандала, признана судом банкротом. Суд также обязал компанию выплатить долг в 11 млн рублей субподрядчику, который ремонтировал здание городского противотуберкулезного диспансера. Соответствующие документы опубликованы на сайте арбитражного суда ХМАО.

«Строительная компания „ДельтаСервис“ обратилась в арбитражный суд ХМАО с заявлением о признании банкротом „ГарантСтрой“ (далее — должник), включении в реестр требований кредиторов задолженности в размере 11 255 794 рубля, в том числе 10 984 049 рублей 94 копейки — сумма неосновательного обогащения», — сказано в сообщении суда.

Суд признал компанию «ГарантСтрой» банкротом и утвердил временного управляющего, члена саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Солидарность» — Юрия Мартынова. «ГарантСтрой» попытался остановить процедуру банкротства, однако суд оставил ходатайство без удовлетворения. Долг в 11 млн рублей «ГарантСтрой» обязан выплатить субподрядчику, который выполнял работы по капитальному ремонту противотуберкулезного диспансера в Нижневартовске.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО были задержаны директор строительной компании Нижневартовска «ГарантСтрой» Марина Грановская и сотрудник бюджетной организации. Их обвиняли в мошенничестве и получении взятки. Тогда, по версии источника агентства, были украдены деньги, которые предназначались для ремонта противотуберкулезного диспансера и одного из отделений городской больницы №1.