В ХМАО чиновнику заплатили премию за визит губернатора Комаровой

Глава Урая Тимур Закирзянов премировал подчиненного за организацию визита губернатора ХМАО Натальи Комаровой в город

Чиновник мэрии Урая Вадим Гарифов получил премию за организации визита губернатора Югры Натальи Комаровой Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат думы Урая Артем Кукушкин намерен обжаловать в прокуратуре решение мэра Тимура Закирзянова, который выплатил премию своему подчиненному — Вадиму Гарифову за организацию визита губернатора Югры Натальи Комаровой в город. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

У депутата на руках оказалось копия распоряжения администрации Урая, в которой председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Вадим Гарифов награжден премией за выполнение особо важного задания, связанного с организацией мероприятий во время визита губернатора Югры. Среди них — встреча с местными депутатами, посещение новых городских объектов и предприятия «Урайнефтегеофизика. «Чиновники и так получают хорошие зарплаты. А им еще оказывается положена премия за визит губернатора. А что там такого особо важного было в организации этой встречи? Разве это не должно выполняться в рамках выполнения своих непосредственных обязанностей? Я боюсь себе даже представить, если к нам приедет президент», — возмутился Кукушкин. Он также добавил, что собирается обратиться по этому поводу в прокуратуру.

В распоряжении URA.RU есть копии документов мэрии Урая, согласно которым ряд чиновников был премирован за организацию поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, за проведение «Лыжни России-2021» в формате онлайн, а референт главы Урая получил премию в размере одного месячного фонда оплаты труда к 50-летнему юбилею. В городской администрации пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске чиновники мэрии жаловались на низкие премии. Новый глава города Эльвира Бугай после прихода на должность изменила систему поощрения в администрации.