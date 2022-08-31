31 августа 2022

В ХМАО чиновнику заплатили премию за визит губернатора Комаровой

Глава Урая Тимур Закирзянов премировал подчиненного за организацию визита губернатора ХМАО Натальи Комаровой в город
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Чиновник мэрии Урая Вадим Гарифов получил премию за организации визита губернатора Югры Натальи Комаровой Фото:

Депутат думы Урая Артем Кукушкин намерен обжаловать в прокуратуре решение мэра Тимура Закирзянова, который выплатил премию своему подчиненному — Вадиму Гарифову за организацию визита губернатора Югры Натальи Комаровой в город. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник.

У депутата на руках оказалось копия распоряжения администрации Урая, в которой председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Вадим Гарифов награжден премией за выполнение особо важного задания, связанного с организацией мероприятий во время визита губернатора Югры. Среди них — встреча с местными депутатами, посещение новых городских объектов и предприятия «Урайнефтегеофизика. «Чиновники и так получают хорошие зарплаты. А им еще оказывается положена премия за визит губернатора. А что там такого особо важного было в организации этой встречи? Разве это не должно выполняться в рамках выполнения своих непосредственных обязанностей? Я боюсь себе даже представить, если к нам приедет президент», — возмутился Кукушкин. Он также добавил, что собирается обратиться по этому поводу в прокуратуру.

В распоряжении URA.RU есть копии документов мэрии Урая, согласно которым ряд чиновников был премирован за организацию поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, за проведение «Лыжни России-2021» в формате онлайн, а референт главы Урая получил премию в размере одного месячного фонда оплаты труда к 50-летнему юбилею. В городской администрации пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске чиновники мэрии жаловались на низкие премии. Новый глава города Эльвира Бугай после прихода на должность изменила систему поощрения в администрации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Депутат думы Урая Артем Кукушкин намерен обжаловать в прокуратуре решение мэра Тимура Закирзянова, который выплатил премию своему подчиненному — Вадиму Гарифову за организацию визита губернатора Югры Натальи Комаровой в город. Об этом URA.RU сообщил сам народный избранник. У депутата на руках оказалось копия распоряжения администрации Урая, в которой председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Вадим Гарифов награжден премией за выполнение особо важного задания, связанного с организацией мероприятий во время визита губернатора Югры. Среди них — встреча с местными депутатами, посещение новых городских объектов и предприятия «Урайнефтегеофизика. «Чиновники и так получают хорошие зарплаты. А им еще оказывается положена премия за визит губернатора. А что там такого особо важного было в организации этой встречи? Разве это не должно выполняться в рамках выполнения своих непосредственных обязанностей? Я боюсь себе даже представить, если к нам приедет президент», — возмутился Кукушкин. Он также добавил, что собирается обратиться по этому поводу в прокуратуру. В распоряжении URA.RU есть копии документов мэрии Урая, согласно которым ряд чиновников был премирован за организацию поздравления ветеранов Великой Отечественной войны, за проведение «Лыжни России-2021» в формате онлайн, а референт главы Урая получил премию в размере одного месячного фонда оплаты труда к 50-летнему юбилею. В городской администрации пообещали прокомментировать эту ситуацию позднее. Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске чиновники мэрии жаловались на низкие премии. Новый глава города Эльвира Бугай после прихода на должность изменила систему поощрения в администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...