Bloomberg: 101 страну мира ожидает повышение риска беспорядков

02 сентября 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

В 101 стране увеличился риск беспорядков Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В третьем квартале года увеличивается вероятность общественных волнений в 101 стране из 198. Данное повышение является самым большим квартальным ростом с момента начала соответствующих подсчетов в 2016 году, пишет Bloomberg. «Предпосылки для беспорядков растут в странах Европейского союза на фоне повышения цен на энергоносители. В развивающихся странах общественное недовольство объясняется подорожанием продуктов питания и опасениями по поводу глобального продовольственного кризиса. Также подчеркивается, что в ближайшие месяцы риски будут расти», — передает Bloomberg. Повышение цен на энергоносители и подорожание продуктов вызвано введением санкций Евросоюза. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против России из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск, по славам президента РФ Владимира Путина, — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов.

В третьем квартале года увеличивается вероятность общественных волнений в 101 стране из 198. Данное повышение является самым большим квартальным ростом с момента начала соответствующих подсчетов в 2016 году, пишет Bloomberg. «Предпосылки для беспорядков растут в странах Европейского союза на фоне повышения цен на энергоносители. В развивающихся странах общественное недовольство объясняется подорожанием продуктов питания и опасениями по поводу глобального продовольственного кризиса. Также подчеркивается, что в ближайшие месяцы риски будут расти», — передает Bloomberg. Повышение цен на энергоносители и подорожание продуктов вызвано введением санкций Евросоюза. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против России из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск, по славам президента РФ Владимира Путина, — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов.