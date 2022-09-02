Bloomberg: 101 страну мира ожидает повышение риска беспорядков

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Официальный сайт президента Украины, евросоюз, европарламент
В 101 стране увеличился риск беспорядков Фото:
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В третьем квартале года увеличивается вероятность общественных волнений в 101 стране из 198. Данное повышение является самым большим квартальным ростом с момента начала соответствующих подсчетов в 2016 году, пишет Bloomberg.

«Предпосылки для беспорядков растут в странах Европейского союза на фоне повышения цен на энергоносители. В развивающихся странах общественное недовольство объясняется подорожанием продуктов питания и опасениями по поводу глобального продовольственного кризиса. Также подчеркивается, что в ближайшие месяцы риски будут расти», — передает Bloomberg.

Повышение цен на энергоносители и подорожание продуктов вызвано введением санкций Евросоюза. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против России из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск, по славам президента РФ Владимира Путина, — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов.

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В третьем квартале года увеличивается вероятность общественных волнений в 101 стране из 198. Данное повышение является самым большим квартальным ростом с момента начала соответствующих подсчетов в 2016 году, пишет Bloomberg. «Предпосылки для беспорядков растут в странах Европейского союза на фоне повышения цен на энергоносители. В развивающихся странах общественное недовольство объясняется подорожанием продуктов питания и опасениями по поводу глобального продовольственного кризиса. Также подчеркивается, что в ближайшие месяцы риски будут расти», — передает Bloomberg. Повышение цен на энергоносители и подорожание продуктов вызвано введением санкций Евросоюза. Страны Запада начали вводить жесткие санкции против России из-за конфликта на Украине. Главная причина присутствия там российских войск, по славам президента РФ Владимира Путина, — участившиеся обстрелы мирных жителей Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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