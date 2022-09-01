В Перми приставы перепутали должников

Приставы взыскивали долги с жителя Мурманской области, принимая его за должника из Пермского края

02 сентября 2022 в 14:04 Размер текста - 17 +

С жалобой на действия приставов житель Мурманской области обратился к пермскому омбудсмену Фото: Сергей Русанов © URA.RU К пермскому омбудсмену Павлу Микову обратился с жалобой житель Мурманской области. Он сообщил, что не является должником, но в Перми приставы взыскивали с него долги на основании схожих анкетных данных человека, живущего в Прикамье. Этот факт в августе 2021 года был доказан Кировским районным судом Перми, который обязал вернуть мужчине деньги. Но судебное решение не было исполнено. «При рассмотрении административного искового заявления, поданного заявителем, судом было установлено, что должником по исполнительным производствам, находящихся на принудительном исполнении в ОСП по Дзержинскому району и ОСП по Кировскому району города Перми, он не является. Несмотря на подтверждающие данный факт документы, в отношении него все так же продолжали применяться меры принудительного исполнения, удержаны денежные средства», — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Для организации проверки по жалобе и принятия мер реагирования омбудсменом были направлены ходатайства в адрес главы ФССП РФ Дмитрия Аристова и прокурора Пермского края Павла Бухтоярова. В ФССП признали жалобу обоснованной, в суд направлено заявление о возврате мужчине денег. По результатам прокурорской проверки внесено представление об устранении нарушений. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк позвонил в полицию и сообщил, что его хотят похитить судебные приставы. Выяснилось, что таким образом мужчина пытался уклониться от уплаты алиментов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К пермскому омбудсмену Павлу Микову обратился с жалобой житель Мурманской области. Он сообщил, что не является должником, но в Перми приставы взыскивали с него долги на основании схожих анкетных данных человека, живущего в Прикамье. Этот факт в августе 2021 года был доказан Кировским районным судом Перми, который обязал вернуть мужчине деньги. Но судебное решение не было исполнено. «При рассмотрении административного искового заявления, поданного заявителем, судом было установлено, что должником по исполнительным производствам, находящихся на принудительном исполнении в ОСП по Дзержинскому району и ОСП по Кировскому району города Перми, он не является. Несмотря на подтверждающие данный факт документы, в отношении него все так же продолжали применяться меры принудительного исполнения, удержаны денежные средства», — сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Пермском крае. Для организации проверки по жалобе и принятия мер реагирования омбудсменом были направлены ходатайства в адрес главы ФССП РФ Дмитрия Аристова и прокурора Пермского края Павла Бухтоярова. В ФССП признали жалобу обоснованной, в суд направлено заявление о возврате мужчине денег. По результатам прокурорской проверки внесено представление об устранении нарушений. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк позвонил в полицию и сообщил, что его хотят похитить судебные приставы. Выяснилось, что таким образом мужчина пытался уклониться от уплаты алиментов.