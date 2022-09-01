01 сентября 2022

В Сургуте ищут опытного автоперекупа на зарплату в 300 тысяч руб

В Сургуте автосалон ищет опытного перекупщика машин на зарплату в 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Автомойка SVX detailing в Ельцин Центре. Екатеринбург, автомойка, салон автомобиля, автомобиль люкс
Перекупщику обещают свободный график и вознаграждение в 10% от маржи Фото:

В Сургуте в салон подержанных машин подыскивают опытного байера — автомобильного перекупщика, которому готовы платить от 150 до 300 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«В команду автосалона „Б/У АвтоСургут“ требуется агент/байер/выкупщик автомобилей с пробегом. Условия: опыт работы (обязательно), наличие автомобиля, свободный график работы. Заработная плата составляет от 150 до 300 тысяч рублей», — следует из объявления.

Кандидату на должность обещают разъездную работу с выплатами два раза в месяц. При этом окончательный размер будет зависеть от продаж. Работодатель готов предоставить сотруднику вознаграждение в 10% от маржи.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут уборщиц для работы на Бованенковском месторождении, расположенном в ЯНАО. Работодатель предлагает вахту с зарплатой от 126 тысяч рублей за месяц.

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В Сургуте в салон подержанных машин подыскивают опытного байера — автомобильного перекупщика, которому готовы платить от 150 до 300 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «В команду автосалона „Б/У АвтоСургут“ требуется агент/байер/выкупщик автомобилей с пробегом. Условия: опыт работы (обязательно), наличие автомобиля, свободный график работы. Заработная плата составляет от 150 до 300 тысяч рублей», — следует из объявления. Кандидату на должность обещают разъездную работу с выплатами два раза в месяц. При этом окончательный размер будет зависеть от продаж. Работодатель готов предоставить сотруднику вознаграждение в 10% от маржи. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут уборщиц для работы на Бованенковском месторождении, расположенном в ЯНАО. Работодатель предлагает вахту с зарплатой от 126 тысяч рублей за месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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