В Сургуте ищут опытного автоперекупа на зарплату в 300 тысяч руб

В Сургуте в салон подержанных машин подыскивают опытного байера — автомобильного перекупщика, которому готовы платить от 150 до 300 тысяч рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«В команду автосалона „Б/У АвтоСургут“ требуется агент/байер/выкупщик автомобилей с пробегом. Условия: опыт работы (обязательно), наличие автомобиля, свободный график работы. Заработная плата составляет от 150 до 300 тысяч рублей», — следует из объявления.
Кандидату на должность обещают разъездную работу с выплатами два раза в месяц. При этом окончательный размер будет зависеть от продаж. Работодатель готов предоставить сотруднику вознаграждение в 10% от маржи.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО ищут уборщиц для работы на Бованенковском месторождении, расположенном в ЯНАО. Работодатель предлагает вахту с зарплатой от 126 тысяч рублей за месяц.
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