В ХМАО ищут уборщиц на месторождение ЯНАО с зарплатой в 126 тысяч

В ХМАО ищут уборщиц для работы на Бованенковском месторождении, расположенном в ЯНАО. Работодатель предлагает вахтовый метод работы с зарплатой от 126 тысяч рублей за месяц. Объявление опубликовано на сайте Avito.
«Приглашаем сотрудниц на работу вахтовым методом с проживанием. Приветствуется опыт работы: мойщицей, уборщицей, кухонным работником. Оформляем по паспорту РФ. Работа на Бованенковском месторождении, поэтому мы вас довезем на нашем личном транспорте абсолютно бесплатно», — сказано в объявлении.
Автором объявления указана группа кадровых компаний «АКМЭ». Работодатель обещает платить за смену 4 200 рублей и три варианта вахты — на 30, 45 и 60 дней. Также он обещает бесплатное проживание, питание, медицинскую книжку, компенсацию проезда и затрат на дорогу.
Ранее URA.RU писало, что на Avito появилось объявление о поиске людей из ХМАО для охраны школ и соцобъектов на Донбассе за 170 тысяч рублей в месяц. Однако эксперт в области охраны объяснил, что подобные объявления, с большой долей вероятности, являются мошенническими схемами.
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