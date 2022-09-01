Пермские бизнесмены незаконно продавали лекарства для животных

В Перми владельцы ветеринарной клиники и магазина незаконно торговали лекарствами для животных. У предпринимателей не было лицензии на продажу, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
«В июне были проведены мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота лекарственных средств для ветеринарного применения. Было выявлено, что предприниматели в ветеринарной клинике (г. Пермь, ул. Карпинского, д. 64) и зоомагазине (г. Пермь, ул. Снайперов, д. 15), осуществляют хранение и реализацию ветеринарных препаратов без разрешения на осуществление фармацевтической деятельности», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В отношении предпринимателей сотрудниками полиции были составлены административные протоколы. Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.
Ранее URA.RU сообщало, что пермская больница использовала запрещенные лекарства. Также в фельдшерско-акушерских пунктах медучреждения отсутствовал ряд необходимых для лечения пациентов препаратов.
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В Перми владельцы ветеринарной клиники и магазина незаконно торговали лекарствами для животных. У предпринимателей не было лицензии на продажу, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю. «В июне были проведены мероприятия по выявлению и пресечению незаконного оборота лекарственных средств для ветеринарного применения. Было выявлено, что предприниматели в ветеринарной клинике (г. Пермь, ул. Карпинского, д. 64) и зоомагазине (г. Пермь, ул. Снайперов, д. 15), осуществляют хранение и реализацию ветеринарных препаратов без разрешения на осуществление фармацевтической деятельности», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. В отношении предпринимателей сотрудниками полиции были составлены административные протоколы. Материалы направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Ранее URA.RU сообщало, что пермская больница использовала запрещенные лекарства. Также в фельдшерско-акушерских пунктах медучреждения отсутствовал ряд необходимых для лечения пациентов препаратов.