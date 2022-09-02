В Запорожье подняли боевую авиацию из-за наступления ВСУ на Энергодар

Член ВГА Рогов: Минобороны РФ подняло авиацию из-за наступления лодок ВСУ

03 сентября 2022 в 05:14 Размер текста - 17 +

Войска РФ подняли в воздух авиацию для отражения возможной атаки ВСУ, сообщил Владимир Рогов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская авиация была поднята в воздух из-за сообщений о движении большого количества лодок с украинскими боевиками в район Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии.

Российская авиация была поднята в воздух из-за сообщений о движении большого количества лодок с украинскими боевиками в район Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии.