02 сентября 2022

В Запорожье подняли боевую авиацию из-за наступления ВСУ на Энергодар

Член ВГА Рогов: Минобороны РФ подняло авиацию из-за наступления лодок ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны
Войска РФ подняли в воздух авиацию для отражения возможной атаки ВСУ, сообщил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация была поднята в воздух из-за сообщений о движении большого количества лодок с украинскими боевиками в район Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии.

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Российская авиация была поднята в воздух из-за сообщений о движении большого количества лодок с украинскими боевиками в район Энергодара. Об этом заявил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «После получения и подтверждения информации о движении в ночное время большого количества лодок из временно подконтрольного режиму Зеленского района Каневского и Лысогорки вниз (на юг) по течению Днепра в район Васильевки, Днепрорудного и Энергодара с нашей стороны была поднята авиация. Работали вертолеты Ка-52», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Ранее Рогов сообщил, что в район Энергодара с подконтрольных киевскому режиму территорий выдвинулось более 20 быстроходных лодок ВСУ. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее ВСУ нанесли четыре удара по ЗАЭС из тяжелой артиллерии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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