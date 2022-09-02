В Запорожье сообщили о наступлении десанта ВСУ на Энергодар

Член ВГА Запорожья Рогов: более 20 лодок с десантом ВСУ направляются в Энергодар

03 сентября 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Украинские боевики готовят наступление на Энергодар, заявил Владимир Рогов Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Большое количество украинских боевиков на минимум 20 быстроходных лодках готовятся к нападению на Энергодар. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Как сообщают мои земляки, вниз (на юг) по течению Днепра из района Каневского и Лысогорки, временно контролируемых режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей. Нацистские черти готовят очередной десант?», — написал в своем telegram-канале Владимир Рогов. Ранее власти Запорожья заявили о переводе ЗАЭС на особый режим питания из-за обстрела ВСУ. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее Рогов заявил о четырех ударах ВСУ по ЗАЭС из тяжелой артиллерии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростанции являются «ядерным терроризмом». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что состояние ЗАЭС вызывает беспокойство.

Большое количество украинских боевиков на минимум 20 быстроходных лодках готовятся к нападению на Энергодар. Об этом сообщил член Главного совета Военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Как сообщают мои земляки, вниз (на юг) по течению Днепра из района Каневского и Лысогорки, временно контролируемых режимом [президента Украины Владимира] Зеленского, выдвинулось не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей. Нацистские черти готовят очередной десант?», — написал в своем telegram-канале Владимир Рогов. Ранее власти Запорожья заявили о переводе ЗАЭС на особый режим питания из-за обстрела ВСУ. Военные РФ взяли под контроль большую часть Запорожской области в ходе спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация. Ранее Рогов заявил о четырех ударах ВСУ по ЗАЭС из тяжелой артиллерии. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что удары по атомной электростанции являются «ядерным терроризмом». Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что состояние ЗАЭС вызывает беспокойство.