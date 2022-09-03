В адрес владелицы пермского приюта для кошек возбудили дело

В адрес владелицы пермского приюта для кошек "Матроскин" Галины Море возбудили дело

04 сентября 2022 в 05:32 Размер текста - 17 +

Сейчас приют «Матроскин» ищет новое помещение в аренду Фото: Размик Закарян © URA.RU Дело об административном правонарушении возбудили в адрес владелицы приюта для кошек «Матроскин» Галины Море. Оно связано с тем, что ей не удалось устранить самое главное нарушение, которое в июне выявила прокурорская проверка, — это размещение приюта в подвале жилого дома, сообщила благотворительница на своей странице «ВКонтакте». «Это помещение было куплено благодаря пожертвованиям еще в 2018 году до вступлению в силу закона „Об ответственном обращении с животными“. Прямо сейчас мы его продаем, оно находится в подвале жилого дома по адресу Монастырская, 171, но для продажи нам нужно как можно скорее найти временное помещение в аренду. Пока единственное, соответствующее требованиям закона, которое мы нашли, стоит 50 тыс. рублей в месяц, мы пытаемся найти хотя бы что-то подешевле, оставаться здесь мы больше не можем», — рассказала Галина Море на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Благотворительница обратилась в мэрию Перми с просьбой помочь, но подходящих для приюта под требования закона помещений, выделяемых для НКО, в собственности города нет. На сегодня закон требует отдельно стоящее здание в удалении от жилых домов не менее, чем на 150 кв. метров. Найти такое пространство и в покупку, и в аренду очень сложно, говорит владелица приюта. «Сейчас на попечении фонда 70 кошек, в месяц на их содержание уходит около трехсот тысяч рублей», — отмечает Галина Море. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми срочно собирали 5 млн рублей на дом для кошек. На данный момент благотворители собрали более миллиона рублей. «Давний друг приюта готов выделить еще 2 млн, но даже этого будет недостаточно для покупки помещения», — сказала владелица «Матроскина». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дело об административном правонарушении возбудили в адрес владелицы приюта для кошек «Матроскин» Галины Море. Оно связано с тем, что ей не удалось устранить самое главное нарушение, которое в июне выявила прокурорская проверка, — это размещение приюта в подвале жилого дома, сообщила благотворительница на своей странице «ВКонтакте». «Это помещение было куплено благодаря пожертвованиям еще в 2018 году до вступлению в силу закона „Об ответственном обращении с животными“. Прямо сейчас мы его продаем, оно находится в подвале жилого дома по адресу Монастырская, 171, но для продажи нам нужно как можно скорее найти временное помещение в аренду. Пока единственное, соответствующее требованиям закона, которое мы нашли, стоит 50 тыс. рублей в месяц, мы пытаемся найти хотя бы что-то подешевле, оставаться здесь мы больше не можем», — рассказала Галина Море на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Благотворительница обратилась в мэрию Перми с просьбой помочь, но подходящих для приюта под требования закона помещений, выделяемых для НКО, в собственности города нет. На сегодня закон требует отдельно стоящее здание в удалении от жилых домов не менее, чем на 150 кв. метров. Найти такое пространство и в покупку, и в аренду очень сложно, говорит владелица приюта. «Сейчас на попечении фонда 70 кошек, в месяц на их содержание уходит около трехсот тысяч рублей», — отмечает Галина Море. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми срочно собирали 5 млн рублей на дом для кошек. На данный момент благотворители собрали более миллиона рублей. «Давний друг приюта готов выделить еще 2 млн, но даже этого будет недостаточно для покупки помещения», — сказала владелица «Матроскина».