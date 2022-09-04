04 сентября 2022
03 сентября 2022
02 сентября 2022

В ХМАО жители не увидели салют из-за организаторов. Фото

Жители Нягани не смогли увидеть салют, начавшийся раньше времени
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нягани салют начался раньше указанного в афише времени Фото:

Жители Нягани жалуются, что не смогли увидеть салют, так как организаторы начали раньше объявленного времени. Об этом сообщается в группе «Типичная Нягань» в соцсети «ВКонтакте».

«Салют на который многие опоздали, так как время в расписании оказалось неверным», — сообщают в группе. Большинство пользователей поддержали автора поста.

«Действительно жалко, что время салюта было указано неверно. Это уже не в первый раз», — написала Елена Ленина. «Обидно даже взрослым, не говоря про детей которые так его ждали. Спасибо наша дорогая администрация», — комментирует Татьяна Воронина. «Организаторы, в этом году явно оплошали», — замечает Елизавета Иванова.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нягани с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что на салют в Нижневартовске пришло мало людей. Причиной может быть холодная погода.

Салют в Нягани
Фото:

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Жители Нягани жалуются, что не смогли увидеть салют, так как организаторы начали раньше объявленного времени. Об этом сообщается в группе «Типичная Нягань» в соцсети «ВКонтакте». «Салют на который многие опоздали, так как время в расписании оказалось неверным», — сообщают в группе. Большинство пользователей поддержали автора поста. «Действительно жалко, что время салюта было указано неверно. Это уже не в первый раз», — написала Елена Ленина. «Обидно даже взрослым, не говоря про детей которые так его ждали. Спасибо наша дорогая администрация», — комментирует Татьяна Воронина. «Организаторы, в этом году явно оплошали», — замечает Елизавета Иванова. Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Нягани с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало, что на салют в Нижневартовске пришло мало людей. Причиной может быть холодная погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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