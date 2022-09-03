В Нижневартовске жители проигнорировали салют. Фото

В Нижневартовске салют собрал меньше горожан, чем обычно

04 сентября 2022 в 23:31 Размер текста - 17 +

У праздничного салюта в Нижневартовске было мало зрителей Фото: Наталья Чернова © URA.RU Посмотреть салют в Нижневартовске пришло меньше зрителей, чем обычно. Об этом сообщают в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Посмотреть на салют в честь дня Нефтяника почти никто не пришел. Зрелище длилось всего 10 минут, но вполне было захватывающим», — сообщают в соцсети. В группе сообщают, что после завершения праздничного салюта на площади уже через 10 минут никого не было. Вероятная причиной такого невнимания жителей послужила осенняя погода. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска поделились впечатлениями от салюта. Фото и комментарии нефтеюганцы размещали в соцсетях. Фото: группа «Типичный краб 86 | Нижневартовск», Вк Фото: группа «Типичный краб 86 | Нижневартовск», Вк

Посмотреть салют в Нижневартовске пришло меньше зрителей, чем обычно. Об этом сообщают в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Посмотреть на салют в честь дня Нефтяника почти никто не пришел. Зрелище длилось всего 10 минут, но вполне было захватывающим», — сообщают в соцсети. В группе сообщают, что после завершения праздничного салюта на площади уже через 10 минут никого не было. Вероятная причиной такого невнимания жителей послужила осенняя погода. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска поделились впечатлениями от салюта. Фото и комментарии нефтеюганцы размещали в соцсетях.