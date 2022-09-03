03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Нижневартовске жители проигнорировали салют. Фото

В Нижневартовске салют собрал меньше горожан, чем обычно
© Служба новостей «URA.RU»
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Фейерверк, 9 мая Челябинск, салют, фейерверк
У праздничного салюта в Нижневартовске было мало зрителей Фото:

Посмотреть салют в Нижневартовске пришло меньше зрителей, чем обычно. Об этом сообщают в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Посмотреть на салют в честь дня Нефтяника почти никто не пришел. Зрелище длилось всего 10 минут, но вполне было захватывающим», — сообщают в соцсети.

В группе сообщают, что после завершения праздничного салюта на площади уже через 10 минут никого не было. Вероятная причиной такого невнимания жителей послужила осенняя погода.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска поделились впечатлениями от салюта. Фото и комментарии нефтеюганцы размещали в соцсетях.

Фото:
Фото:

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Посмотреть салют в Нижневартовске пришло меньше зрителей, чем обычно. Об этом сообщают в группе «Типичный краб 86 | Нижневартовск» в социальной сети «ВКонтакте». «Посмотреть на салют в честь дня Нефтяника почти никто не пришел. Зрелище длилось всего 10 минут, но вполне было захватывающим», — сообщают в соцсети. В группе сообщают, что после завершения праздничного салюта на площади уже через 10 минут никого не было. Вероятная причиной такого невнимания жителей послужила осенняя погода. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нефтеюганска поделились впечатлениями от салюта. Фото и комментарии нефтеюганцы размещали в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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