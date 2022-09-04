В России ужесточат требования для получения прав одной категории

В России ужесточат требования для получения водительских прав

05 сентября 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Для управления автобусом будет необходимо иметь стаж категории B или C Фото: Анна Майорова © URA.RU Госдума в сентябре ужесточит требования для оформления водительских прав категории D, их можно будет получить, имея стаж категории B или C. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. «Одна из ключевых [поправок] касается выдачи водительского удостоверения категории D — она позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более (то есть речь идет, в первую очередь, об автобусах и маршрутках). Согласно новым предложениям, получить ее можно будет только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев», — говорится в материале. Изменения также затронут лиц, лишившихся водительских удостоверений за езду в нетрезвом состоянии. Им будет запрещено сдавать экзамены по управлению автомобилем до истечения срока наказания. Согласно законодательству, он составляет не менее двух лет. Нововведения ждут автомобилистов с иностранными водительскими удостоверениями. Зарубежные документы предлагают признать недействительными через шесть месяцев после получения их владельцем вида на жительство или российского гражданства. Весной власти поддержали предложение вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой об ужесточении наказаний за неоднократное нарушение Правил дорожного движения. Одним из предложенных наказаний является конфискация транспортного средства. В июне стало известно, что новые поправки в законодательство РФ ужесточат правила повторного получения водительских прав для тех, кто уже попадался на нетрезвом вождении. Летом в России начала функционировать электронная база данных о злостных нарушителях ПДД. «Витрина данных ГИБДД» заработала с 1 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума в сентябре ужесточит требования для оформления водительских прав категории D, их можно будет получить, имея стаж категории B или C. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующий законопроект. «Одна из ключевых [поправок] касается выдачи водительского удостоверения категории D — она позволяет управлять пассажирскими видами транспорта с числом мест от девяти и более (то есть речь идет, в первую очередь, об автобусах и маршрутках). Согласно новым предложениям, получить ее можно будет только в том случае, если человек владеет другими категориями и имеет стаж вождения не менее 12 месяцев», — говорится в материале. Изменения также затронут лиц, лишившихся водительских удостоверений за езду в нетрезвом состоянии. Им будет запрещено сдавать экзамены по управлению автомобилем до истечения срока наказания. Согласно законодательству, он составляет не менее двух лет. Нововведения ждут автомобилистов с иностранными водительскими удостоверениями. Зарубежные документы предлагают признать недействительными через шесть месяцев после получения их владельцем вида на жительство или российского гражданства. Весной власти поддержали предложение вице-спикера Госдумы РФ Ирины Яровой об ужесточении наказаний за неоднократное нарушение Правил дорожного движения. Одним из предложенных наказаний является конфискация транспортного средства. В июне стало известно, что новые поправки в законодательство РФ ужесточат правила повторного получения водительских прав для тех, кто уже попадался на нетрезвом вождении. Летом в России начала функционировать электронная база данных о злостных нарушителях ПДД. «Витрина данных ГИБДД» заработала с 1 июля.