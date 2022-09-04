Пермякам стало сложнее устроиться на госслужбу

В Пермском крае сократилось количество вакансий на госслужбу на 11,1%

05 сентября 2022 в 10:36 Размер текста - 17 +

Количество вакансий в сфере госслужбы за август сократилось на 11,1% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми и Пермском крае за месяц резко сократилось количество вакансий в сфере госслужбы и НКО. За август предложений о работе стало на 11,1% меньше по сравнению с июлем. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании HeadHunter. «Наиболее заметно спрос на персонал сократился в сфере „Госслужба, НКО“ (-11,1%)», — рассказали в HeadHunter. Также спрос упал на специалистов в сфере туризма (-5,4%) и домашнего персонала (-5,5%). Общее количество вакансий в крае в августе выросло на 4,6%. Среди регионов Приволжского федерального округа это один из самых низких результатов. Больше всего в крае открыто предложений о работе для специалистов в сферах: науки и образования (+30,1%), искусства и масс-медиа (13,8%), инсталляции и сервиса (8,7%), закупках (+8%) и для рабочего персонала (+7,6%). URA.RU также рассказывало, что из-за нехватки персонала в некоторых сферах пермские работадатели начали поднимать предложения по зарплате. Больше всего повышают предложение компании, работающие в сфере консалтинга и консультирования — там готовы платить на 23 тыс. рублей больше, чем просят соискатели.

В Перми и Пермском крае за месяц резко сократилось количество вакансий в сфере госслужбы и НКО. За август предложений о работе стало на 11,1% меньше по сравнению с июлем. Таким исследованием с URA.RU поделились в компании HeadHunter. «Наиболее заметно спрос на персонал сократился в сфере „Госслужба, НКО“ (-11,1%)», — рассказали в HeadHunter. Также спрос упал на специалистов в сфере туризма (-5,4%) и домашнего персонала (-5,5%). Общее количество вакансий в крае в августе выросло на 4,6%. Среди регионов Приволжского федерального округа это один из самых низких результатов. Больше всего в крае открыто предложений о работе для специалистов в сферах: науки и образования (+30,1%), искусства и масс-медиа (13,8%), инсталляции и сервиса (8,7%), закупках (+8%) и для рабочего персонала (+7,6%). URA.RU также рассказывало, что из-за нехватки персонала в некоторых сферах пермские работадатели начали поднимать предложения по зарплате. Больше всего повышают предложение компании, работающие в сфере консалтинга и консультирования — там готовы платить на 23 тыс. рублей больше, чем просят соискатели.