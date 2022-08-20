Рекрутеры рассказали, на какую зарплату рассчитывают пермяки

В Перми ожидания по зарплате не совпадают с реальностью Фото: Анна Майорова © URA.RU

В среднем работодатели Пермского края предлагают зарплату в 45,5 тыс. рублей, что почти на 5 тысяч больше, чем ожидания соискателей, указанные в резюме. Результатами аналитики поделились специалисты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав разницу между средними предлагаемыми и ожидаемыми зарплатами в регионе.

«Наиболее сильный разрыв зафиксирован в сфере консалтинга и консультирования: соискатели здесь рассчитывают в среднем на 36,3 тыс. рублей, тогда как работодатели предлагают на 23 тысячи больше — 59,3. В остальных случаях разрыв значительно меньше. Так, в вакансиях маркетинга и рекламы средняя предлагаемая зарплата составляет 46,3 тыс. рублей, а средняя ожидаемая на 8 тысяч меньше», — делятся специалисты hh.ru.

На вопрос, почему предлагаемые заплаты больше указанных в резюме, специалисты ответили, что, во-первых, сказывается нехватка людей, кто хочет работать в сфере, поэтому компании пытаются предложить более привлекательную зарплату — чаще это касается консалтинга, образования и туризма. Во-вторых, есть разница между требованием работодателя и компетенцией соискателя — опыт и навыки могут не совпадать. Эксперты также отмечают, что специфические и сложные условия работы (например, вахта) добавляют «стоимости» вакансии. Лидерами по уровню средних предлагаемых зарплат в регионе (в районе 60 тыс. рублей) стали высший менеджмент, добыча сырья и консультирование.