Сургутская проститутка за ночь украла у клиента полмиллиона рублей

05 сентября 2022 в 12:53 Размер текста - 17 +

Клиент по неосторожности показал ей пароль от мобильного банка Фото: depositphotos.com Сургутская проститутка украла у клиента 640 тысяч рублей, воспользовавшись паролем от мобильного банка клиента. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. «Установлено, что житель города пригласил домой ранее незнакомую ему женщину, в течение вечера в ее присутствии осуществил банковский перевод. Женщина, увидев пароль от мобильного банка, воспользовалась полученными сведениями и в течении ночи совершила хищение денежных средств потерпевшего путем нескольких переводов их на свой банковский счет. Всего ей удалось похитить 640 000 рублей», — сказали в окружной прокуратуре. По делу о краже прокуратурой Сургута утверждено обвинительное заключение. 31-летняя женщина с низкой социальной ответственностью за тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, может лишиться свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». Информация появилась в Yandex Wordstat. Там за месяц была 71 тысяча запросов «проститутки Сургут». На втором месте — Нижневартовск, 19 тысяч. Нефтеюганск и Ханты-Мансийск заняли 3 и 4 места с показателями 11 и 9 тысяч запросов соответственно.

Сургутская проститутка украла у клиента 640 тысяч рублей, воспользовавшись паролем от мобильного банка клиента. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. «Установлено, что житель города пригласил домой ранее незнакомую ему женщину, в течение вечера в ее присутствии осуществил банковский перевод. Женщина, увидев пароль от мобильного банка, воспользовалась полученными сведениями и в течении ночи совершила хищение денежных средств потерпевшего путем нескольких переводов их на свой банковский счет. Всего ей удалось похитить 640 000 рублей», — сказали в окружной прокуратуре. По делу о краже прокуратурой Сургута утверждено обвинительное заключение. 31-летняя женщина с низкой социальной ответственностью за тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном размере, может лишиться свободы на срок до шести лет. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте зафиксирован бум запросов в интернете по тегу «проститутки». Информация появилась в Yandex Wordstat. Там за месяц была 71 тысяча запросов «проститутки Сургут». На втором месте — Нижневартовск, 19 тысяч. Нефтеюганск и Ханты-Мансийск заняли 3 и 4 места с показателями 11 и 9 тысяч запросов соответственно.