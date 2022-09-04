Мэр Екатеринбурга отменил важный разговор о переизбрании Куйвашева

Первые лица Екатеринбурга остались без вводных за неделю до губернаторских выборов

05 сентября 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

В команде Алексея Орлова при этом заверяют: никакой расслабленности нет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Вице-мэры Екатеринбурга и главы районов внезапно остались без вводных на последнюю неделю перед выборами губернатора Свердловской области (фаворитом считается действующий глава региона Евгений Куйвашев). По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов отменил заседание городского предвыборного штаба, отправившись по соцобъектам. «Такие совещания (штабы — прим. URA.RU) проходили по понедельникам. На этой неделе штаба не будет — из-за многочисленных выездов [Орлова]. Он, в частности, завершает серию [предвыборных] встреч в школах, планирует пообщаться с ветеранами, сотрудниками „Водоканала“ и ряда других муниципальных предприятий», — поделился источник в муниципальной власти. Новость по теме Окружение Куйвашева встревожил слух про мэра Екатеринбурга По словам другого собеседника, участники процесса и без того знают свои задачи — по мобилизации сторонников «Единой России», зачистке территорий от оппозиционной агитации. «Может быть, в четверг-пятницу всех все-таки соберут», — допустил он. Губернаторские выборы пройдут 11 сентября. У Куйвашева четыре соперника — депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»). Ранее URA.RU писало, что окружение Куйвашева особенно обеспокоено результатами губернатора именно в Екатеринбурге. Пять лет назад на выборах в уральской столице за него проголосовали 48% избирателей — меньше, чем в целом по области (62%). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вице-мэры Екатеринбурга и главы районов внезапно остались без вводных на последнюю неделю перед выборами губернатора Свердловской области (фаворитом считается действующий глава региона Евгений Куйвашев). По данным URA.RU, мэр Алексей Орлов отменил заседание городского предвыборного штаба, отправившись по соцобъектам. «Такие совещания (штабы — прим. URA.RU) проходили по понедельникам. На этой неделе штаба не будет — из-за многочисленных выездов [Орлова]. Он, в частности, завершает серию [предвыборных] встреч в школах, планирует пообщаться с ветеранами, сотрудниками „Водоканала“ и ряда других муниципальных предприятий», — поделился источник в муниципальной власти. По словам другого собеседника, участники процесса и без того знают свои задачи — по мобилизации сторонников «Единой России», зачистке территорий от оппозиционной агитации. «Может быть, в четверг-пятницу всех все-таки соберут», — допустил он. Губернаторские выборы пройдут 11 сентября. У Куйвашева четыре соперника — депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»). Ранее URA.RU писало, что окружение Куйвашева особенно обеспокоено результатами губернатора именно в Екатеринбурге. Пять лет назад на выборах в уральской столице за него проголосовали 48% избирателей — меньше, чем в целом по области (62%).