Окружение Куйвашева встревожил слух про мэра Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Куйвашев в парке Маяковского. Екатеринбург, куйвашев евгений, орлов алексей
У Алексея Орлова (слева) одна из ключевых ролей в кампании Евгения Куйвашева (справа) Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области-2022

В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают предстоящий отпуск главы Екатеринбурга Алексея Орлова в разгар избирательной кампании шефа. Сроки, когда градоначальника не будет на месте (если действительно не будет), при этом не раскрываются.

«Видимо, губернатора убеждают не отпускать Орлова. Ведь как можно отлучаться в такое время? Тем более [для руководителей всех уровней] действует запрет на отпуска с 10 августа — об этом еще в июне объявлял лично Евгений Владимирович», — перед настроения источник.

Другой собеседник URA.RU уточнил, в планах у Орлова покинуть город лишь на два-три дня — по личным обстоятельствам («и с губернатором это согласовано»). А в пресс-службе мэрии вовсе заявили, что информация о предстоящем отпуске Орлова не соответствует действительности.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают предстоящий отпуск главы Екатеринбурга Алексея Орлова в разгар избирательной кампании шефа. Сроки, когда градоначальника не будет на месте (если действительно не будет), при этом не раскрываются. «Видимо, губернатора убеждают не отпускать Орлова. Ведь как можно отлучаться в такое время? Тем более [для руководителей всех уровней] действует запрет на отпуска с 10 августа — об этом еще в июне объявлял лично Евгений Владимирович», — перед настроения источник. Другой собеседник URA.RU уточнил, в планах у Орлова покинуть город лишь на два-три дня — по личным обстоятельствам («и с губернатором это согласовано»). А в пресс-службе мэрии вовсе заявили, что информация о предстоящем отпуске Орлова не соответствует действительности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...