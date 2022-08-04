Окружение Куйвашева встревожил слух про мэра Екатеринбурга

04 августа 2022 в 19:02 Размер текста - 17 +

У Алексея Орлова (слева) одна из ключевых ролей в кампании Евгения Куйвашева (справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают предстоящий отпуск главы Екатеринбурга Алексея Орлова в разгар избирательной кампании шефа. Сроки, когда градоначальника не будет на месте (если действительно не будет), при этом не раскрываются. «Видимо, губернатора убеждают не отпускать Орлова. Ведь как можно отлучаться в такое время? Тем более [для руководителей всех уровней] действует запрет на отпуска с 10 августа — об этом еще в июне объявлял лично Евгений Владимирович», — перед настроения источник. Другой собеседник URA.RU уточнил, в планах у Орлова покинуть город лишь на два-три дня — по личным обстоятельствам («и с губернатором это согласовано»). А в пресс-службе мэрии вовсе заявили, что информация о предстоящем отпуске Орлова не соответствует действительности.

В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают предстоящий отпуск главы Екатеринбурга Алексея Орлова в разгар избирательной кампании шефа. Сроки, когда градоначальника не будет на месте (если действительно не будет), при этом не раскрываются. «Видимо, губернатора убеждают не отпускать Орлова. Ведь как можно отлучаться в такое время? Тем более [для руководителей всех уровней] действует запрет на отпуска с 10 августа — об этом еще в июне объявлял лично Евгений Владимирович», — перед настроения источник. Другой собеседник URA.RU уточнил, в планах у Орлова покинуть город лишь на два-три дня — по личным обстоятельствам («и с губернатором это согласовано»). А в пресс-службе мэрии вовсе заявили, что информация о предстоящем отпуске Орлова не соответствует действительности.