Окружение Куйвашева встревожил слух про мэра Екатеринбурга

В окружении губернатора Евгения Куйвашева обсуждают предстоящий отпуск главы Екатеринбурга Алексея Орлова в разгар избирательной кампании шефа. Сроки, когда градоначальника не будет на месте (если действительно не будет), при этом не раскрываются.
«Видимо, губернатора убеждают не отпускать Орлова. Ведь как можно отлучаться в такое время? Тем более [для руководителей всех уровней] действует запрет на отпуска с 10 августа — об этом еще в июне объявлял лично Евгений Владимирович», — перед настроения источник.
Другой собеседник URA.RU уточнил, в планах у Орлова покинуть город лишь на два-три дня — по личным обстоятельствам («и с губернатором это согласовано»). А в пресс-службе мэрии вовсе заявили, что информация о предстоящем отпуске Орлова не соответствует действительности.
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