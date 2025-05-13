Ельцин Центр отменил лекцию историка из-за telegram-канала Соловьева

Ельцин Центр за четыре часа до начала лекции историка философии, автора telegram-канала XAOSMOS Дмитрия Хаустова отменил встречу. Информация появилась в соцсетях площадки.
«Уважаемые гости! К сожалению, лекция отменяется. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.
Хаустов планировал рассказать слушателям о французском философе Жиле Делезе, мероприятие должно было пройти 13 мая в 19:00. Но за несколько часов до мероприятия в telegram-канале «УралLIVE» (связан с телеведущим Владимиром Соловьевым) появился пост, где спикера называли «фанатом украинского флага» и обвиняли в том, что он называет мифом «русский народ и его историческую судьбу».
Аналогичная история случилась в конце апреля. Книжный «Пиотровский», который находится в Ельцин Центре, отменил лекцию хранителя «Белой башни» Полины Ивановой. До этого в «УралLIVE» появилось сообщение, где Иванову называли «куратором анти-Z протестов».
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