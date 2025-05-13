Полпред Жога обсудил с Москальковой проблемы участников СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Жога и Татьяна Москалькова обсудили адаптацию ветеранов СВО
Артем Жога и Татьяна Москалькова обсудили адаптацию ветеранов СВО Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога встретился в Екатеринбурге с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Основной темой беседы стали обращения от участников и родных бойцов спецоперации.

«Я получаю огромное количество сообщений по этой теме. Вопросы разные: от выплат и оформления документов до розыска без вести пропавших. В фокусе внимания всегда и поддержка родных бойцов. К сожалению, не везде возможны системные решения. Нередки случаи, когда вопрос приходится решать „в ручном режиме“», — поделился полпред.

На встрече также обсуждалась адаптация вернувшихся с фронта ветеранов. Артём Жога отметил, что важно создать такие условия, чтобы бойцы могли найти себя в мирной жизни. По его словам, у субъектов УрФО уже есть положительный опыт в этой сфере, однако дальнейшее решение задач возможно только при комплексном взаимодействии всех структур и ведомств.

Ранее Москалькова встретилась с врио свердловского губернатора Денисом Паслером. Она оценила, что глава региона уделяет большое внимание социальной сфере.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога встретился в Екатеринбурге с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Основной темой беседы стали обращения от участников и родных бойцов спецоперации. «Я получаю огромное количество сообщений по этой теме. Вопросы разные: от выплат и оформления документов до розыска без вести пропавших. В фокусе внимания всегда и поддержка родных бойцов. К сожалению, не везде возможны системные решения. Нередки случаи, когда вопрос приходится решать „в ручном режиме“», — поделился полпред. На встрече также обсуждалась адаптация вернувшихся с фронта ветеранов. Артём Жога отметил, что важно создать такие условия, чтобы бойцы могли найти себя в мирной жизни. По его словам, у субъектов УрФО уже есть положительный опыт в этой сфере, однако дальнейшее решение задач возможно только при комплексном взаимодействии всех структур и ведомств. Ранее Москалькова встретилась с врио свердловского губернатора Денисом Паслером. Она оценила, что глава региона уделяет большое внимание социальной сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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