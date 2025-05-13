На пустыре в Екатеринбурге, по предварительным данным, нашли труп 20-летнего уроженца Башкирии без глаз. Силовики подозревают криминал в смерти парня, сказал источник URA.RU в экстренных службах.
«У следственной группы есть версия, что молодого человека могли убить. Кроме того, подозревают, что погибший был наркоманом. Такой вывод сделали по экземам, которые нашли на теле», — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в 20 метрах от трупа обнаружили одежду и личные вещи. «Говорят, что тело могли специально притащить на пустырь. Следователи сделали такой вывод по его позе», — заключил источник.
На месте происшествия работала большая группа полицейских. Комментарий от СУ СКР по Свердловской области ожидается.
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