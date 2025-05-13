«Тело притащили»: всплыли подробности гибели парня, которого нашли без глаз в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге нашли мертвого парня без глаз из Башкирии
© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работала группа полицейских
На месте происшествия работала группа полицейских Фото:

На пустыре в Екатеринбурге, по предварительным данным, нашли труп 20-летнего уроженца Башкирии без глаз. Силовики подозревают криминал в смерти парня, сказал источник URA.RU в экстренных службах.

«У следственной группы есть версия, что молодого человека могли убить. Кроме того, подозревают, что погибший был наркоманом. Такой вывод сделали по экземам, которые нашли на теле», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, в 20 метрах от трупа обнаружили одежду и личные вещи. «Говорят, что тело могли специально притащить на пустырь. Следователи сделали такой вывод по его позе», — заключил источник.

На месте происшествия работала большая группа полицейских. Комментарий от СУ СКР по Свердловской области ожидается.

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На пустыре в Екатеринбурге, по предварительным данным, нашли труп 20-летнего уроженца Башкирии без глаз. Силовики подозревают криминал в смерти парня, сказал источник URA.RU в экстренных службах. «У следственной группы есть версия, что молодого человека могли убить. Кроме того, подозревают, что погибший был наркоманом. Такой вывод сделали по экземам, которые нашли на теле», — сообщил собеседник агентства. По его словам, в 20 метрах от трупа обнаружили одежду и личные вещи. «Говорят, что тело могли специально притащить на пустырь. Следователи сделали такой вывод по его позе», — заключил источник. На месте происшествия работала большая группа полицейских. Комментарий от СУ СКР по Свердловской области ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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