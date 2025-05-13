Публикация URA.RU о заветной мечте ветерана войны в Афганистане Юрия Коробейникова, проживающего в екатеринбургском приюте для бездомных, тронула сердце его боевого товарища Андрея Редикульцева. Узнав, что Коробейников мечтает встретить День Победы в новой тельняшке, Редикульцев немедленно отправился в приют. Он привез с собой долгожданный подарок, исполнив тем самым маленькую, но очень важную мечту сослуживца.
3 мая на сайте агентства была размещена публикация, рассказывающая о непростой судьбе Юрия Коробейникова — ветерана боевых действий в Афганистане, оказавшегося в трудной жизненной ситуации из-за жилищного конфликта. Разногласия с сестрой привели к тому, что был вынужден искать приют среди бездомных. В беседе с журналистом URA.RU Юрий поделился воспоминаниями о военной службе и семье. В преддверии Дня Победы ветеран рассказал о своей скромной, но важной мечте — встретить памятную дату в новой тельняшке — символе чести и сплоченности боевого братства.
«Случайно наткнувшись на публикацию URA.RU о боевом товарище, с которым лично не знаком (служили в разных подразделениях), я был опечален его сложной ситуацией. Тяжело видеть, как сослуживцы оказываются в подобных обстоятельствах. Узнав из публикации о его мечте о новой тельняшке, решил сделать подарок. Немного пообщавшись, пожелал ему терпения, здоровья и предложил свою помощь в случае необходимости. Надеюсь, что смог хоть немного поднять ему настроение», — поделился Андрей Редикульцев.
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