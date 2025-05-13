Читатель URA.RU исполнил мечту «афганца», живущего в приюте для бездомных на Урале. Фото

После новости URA.RU свердловчанин поехал в приют и исполнил мечту сослуживца

13 мая 2025 в 19:10 Размер текста - 17 +

Юрий попал в приют в конце апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Публикация URA.RU о заветной мечте ветерана войны в Афганистане Юрия Коробейникова, проживающего в екатеринбургском приюте для бездомных, тронула сердце его боевого товарища Андрея Редикульцева. Узнав, что Коробейников мечтает встретить День Победы в новой тельняшке, Редикульцев немедленно отправился в приют. Он привез с собой долгожданный подарок, исполнив тем самым маленькую, но очень важную мечту сослуживца. 3 мая на сайте агентства была размещена публикация, рассказывающая о непростой судьбе Юрия Коробейникова — ветерана боевых действий в Афганистане, оказавшегося в трудной жизненной ситуации из-за жилищного конфликта. Разногласия с сестрой привели к тому, что был вынужден искать приют среди бездомных. В беседе с журналистом URA.RU Юрий поделился воспоминаниями о военной службе и семье. В преддверии Дня Победы ветеран рассказал о своей скромной, но важной мечте — встретить памятную дату в новой тельняшке — символе чести и сплоченности боевого братства. «Случайно наткнувшись на публикацию URA.RU о боевом товарище, с которым лично не знаком (служили в разных подразделениях), я был опечален его сложной ситуацией. Тяжело видеть, как сослуживцы оказываются в подобных обстоятельствах. Узнав из публикации о его мечте о новой тельняшке, решил сделать подарок. Немного пообщавшись, пожелал ему терпения, здоровья и предложил свою помощь в случае необходимости. Надеюсь, что смог хоть немного поднять ему настроение», — поделился Андрей Редикульцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Публикация URA.RU о заветной мечте ветерана войны в Афганистане Юрия Коробейникова, проживающего в екатеринбургском приюте для бездомных, тронула сердце его боевого товарища Андрея Редикульцева. Узнав, что Коробейников мечтает встретить День Победы в новой тельняшке, Редикульцев немедленно отправился в приют. Он привез с собой долгожданный подарок, исполнив тем самым маленькую, но очень важную мечту сослуживца. 3 мая на сайте агентства была размещена публикация, рассказывающая о непростой судьбе Юрия Коробейникова — ветерана боевых действий в Афганистане, оказавшегося в трудной жизненной ситуации из-за жилищного конфликта. Разногласия с сестрой привели к тому, что был вынужден искать приют среди бездомных. В беседе с журналистом URA.RU Юрий поделился воспоминаниями о военной службе и семье. В преддверии Дня Победы ветеран рассказал о своей скромной, но важной мечте — встретить памятную дату в новой тельняшке — символе чести и сплоченности боевого братства. «Случайно наткнувшись на публикацию URA.RU о боевом товарище, с которым лично не знаком (служили в разных подразделениях), я был опечален его сложной ситуацией. Тяжело видеть, как сослуживцы оказываются в подобных обстоятельствах. Узнав из публикации о его мечте о новой тельняшке, решил сделать подарок. Немного пообщавшись, пожелал ему терпения, здоровья и предложил свою помощь в случае необходимости. Надеюсь, что смог хоть немного поднять ему настроение», — поделился Андрей Редикульцев.