Врио губернатора Денис Паслер на встрече с представителями предприятий Каменска-Уральского заявил, что когда сотрудники получают «чуть больше ста тысяч — это очень хорошо». Видео публикует департамент информационной политики Свердловской области.
«Обращать особое внимание на рост заработной платы, прекрасно понимая, конечно, что многое зависит от экономики, модернизации предприятий, технико-институционных программ, которые реализуются с точки зрения производительности. Но, тем не менее, конечно, рост заработной платы, конечно, для администрации один из самых важных. Когда есть примеры, 1,5 года назад зарплата [на предприятии „Деталь“] была 42 тысячи, сейчас — чуть больше 100 [тысяч]. Это очень хорошо, и настроение у людей ровно то, какое должно быть, когда они приходят на работу», — заявил губернатор.
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