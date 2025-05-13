Паслер назвал, какой должна быть зарплата для хорошего настроения. Видео

Паслер призвал свердловские предприятия уделять внимание росту зарплат
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Денис Паслер заявил, что нужно уделять внимание росту заработной платы
Денис Паслер заявил, что нужно уделять внимание росту заработной платы Фото:

Врио губернатора Денис Паслер на встрече с представителями предприятий Каменска-Уральского заявил, что когда сотрудники получают «чуть больше ста тысяч — это очень хорошо». Видео публикует департамент информационной политики Свердловской области.

«Обращать особое внимание на рост заработной платы, прекрасно понимая, конечно, что многое зависит от экономики, модернизации предприятий, технико-институционных программ, которые реализуются с точки зрения производительности. Но, тем не менее, конечно, рост заработной платы, конечно, для администрации один из самых важных. Когда есть примеры, 1,5 года назад зарплата [на предприятии „Деталь“] была 42 тысячи, сейчас — чуть больше 100 [тысяч]. Это очень хорошо, и настроение у людей ровно то, какое должно быть, когда они приходят на работу», — заявил губернатор. 

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Врио губернатора Денис Паслер на встрече с представителями предприятий Каменска-Уральского заявил, что когда сотрудники получают «чуть больше ста тысяч — это очень хорошо». Видео публикует департамент информационной политики Свердловской области. «Обращать особое внимание на рост заработной платы, прекрасно понимая, конечно, что многое зависит от экономики, модернизации предприятий, технико-институционных программ, которые реализуются с точки зрения производительности. Но, тем не менее, конечно, рост заработной платы, конечно, для администрации один из самых важных. Когда есть примеры, 1,5 года назад зарплата [на  предприятии „Деталь“] была 42 тысячи, сейчас — чуть больше 100 [тысяч]. Это очень хорошо, и настроение у людей ровно то, какое должно быть, когда они приходят на работу», — заявил губернатор. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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