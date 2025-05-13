В Верхней Пышме скончался ветеран, защищавший авиабазу Баграм в Афганистане. Фото

13 мая 2025 в 16:37 Размер текста - 17 +

Ильдус Валиев два года служил в Афганистане (архивное фото) Фото: Военнослужащий российского контингента в Сирии В Верхней Пышме (Свердловская область) ушел из жизни ветеран Ильдус Валиев, участвовавший в боевых операциях и защите авиабазы Баграм во время войны в Афганистане. Похоронят солдата в родной Башкирии. Ему было 59 лет. Об этом журналисту URA.RU рассказал сослуживец Андрей Редикульцев. «Сегодня скончался Ильдус Валиев. Нашему товарищу стало плохо, и его экстренно доставили в реанимацию, где, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Его планируют похоронить в Башкортостане. Ему было 59 лет. Прощание с товарищем пройдет 15 мая», — сказал Редикульцев. Валиев проходил военную службу с 6 января 1985 года по 23 февраля 1987 года. Основным местом дислокации являлся город Баграм, где находился крупный военный аэродром и одна из важнейших советских баз в Афганистане. В период службы он неоднократно направлялся в командировки в Пули-Хумри и Кабул. Участок дороги, по которому осуществлялись эти поездки, получил название афганской «дороги жизни», поскольку по нему доставлялись жизненно важные грузы: продукты питания, боеприпасы и другие необходимые ресурсы. За высокий профессионализм и верность воинскому долгу Валиев был награжден нагрудным знаком «Отличник ВВС», медалью «От благодарного афганского народа», знаком воина-интернационалиста, а также юбилейными медалями, учрежденными по случаю вывода советских войск из Афганистана. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким Ильдуса Муллануровича. Снимок, сделанный на фоне авиабазы Баграм Фото предоставлено Андреем Редикульцевым Ветеран (второй слева) в кругу сослуживцев Фото предоставлено Андреем Редикульцевым Валиев успел посетить Парад Победы в Верхней Пышме Фото предоставлено Андреем Редикульцевым Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верхней Пышме (Свердловская область) ушел из жизни ветеран Ильдус Валиев, участвовавший в боевых операциях и защите авиабазы Баграм во время войны в Афганистане. Похоронят солдата в родной Башкирии. Ему было 59 лет. Об этом журналисту URA.RU рассказал сослуживец Андрей Редикульцев. «Сегодня скончался Ильдус Валиев. Нашему товарищу стало плохо, и его экстренно доставили в реанимацию, где, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Его планируют похоронить в Башкортостане. Ему было 59 лет. Прощание с товарищем пройдет 15 мая», — сказал Редикульцев. Валиев проходил военную службу с 6 января 1985 года по 23 февраля 1987 года. Основным местом дислокации являлся город Баграм, где находился крупный военный аэродром и одна из важнейших советских баз в Афганистане. В период службы он неоднократно направлялся в командировки в Пули-Хумри и Кабул. Участок дороги, по которому осуществлялись эти поездки, получил название афганской «дороги жизни», поскольку по нему доставлялись жизненно важные грузы: продукты питания, боеприпасы и другие необходимые ресурсы. За высокий профессионализм и верность воинскому долгу Валиев был награжден нагрудным знаком «Отличник ВВС», медалью «От благодарного афганского народа», знаком воина-интернационалиста, а также юбилейными медалями, учрежденными по случаю вывода советских войск из Афганистана. Редакция URA.RU приносит свои соболезнования родным и близким Ильдуса Муллануровича.