«Достойная смена»: полпред Жога собрал детей чиновников у себя в кабинете. Фото, видео

Уральский полпред Жога провел детям сотрудников экскурсию по резиденции

13 мая 2025 в 17:56 Размер текста - 17 +

Артем Жога общаться с детьми любит особенно Фото: пресс-служба уральского полпредства Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел детям сотрудников экскурсию по резиденции и, в частности, по своему кабинету. Поводом стало 25-летие создания института полпредов, всего на экскурсию пришли больше 30 ребят. «Для меня большое удовольствие общаться с подрастающим поколением. Рассказал о своей работе, о том, почему так важно всегда учиться чему-то новому. Радостно было видеть ясные, горящие глаза ребят, слушать про их мечты и планы на будущее. Вновь убедился, что нам растет достойная смена», — поделился Жога. На экскурсию пришли ребята от пяти лет и старше. Их провели по этажам, рассказали об экспонатах музея полпредства, Жога показал детям свой кабинет, ответил на вопросы и раздал подарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел детям сотрудников экскурсию по резиденции и, в частности, по своему кабинету. Поводом стало 25-летие создания института полпредов, всего на экскурсию пришли больше 30 ребят. «Для меня большое удовольствие общаться с подрастающим поколением. Рассказал о своей работе, о том, почему так важно всегда учиться чему-то новому. Радостно было видеть ясные, горящие глаза ребят, слушать про их мечты и планы на будущее. Вновь убедился, что нам растет достойная смена», — поделился Жога. На экскурсию пришли ребята от пяти лет и старше. Их провели по этажам, рассказали об экспонатах музея полпредства, Жога показал детям свой кабинет, ответил на вопросы и раздал подарки.