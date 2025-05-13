«Достойная смена»: полпред Жога собрал детей чиновников у себя в кабинете. Фото, видео

Уральский полпред Жога провел детям сотрудников экскурсию по резиденции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Артем Жога общаться с детьми любит особенно
Артем Жога общаться с детьми любит особенно Фото:

Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел детям сотрудников экскурсию по резиденции и, в частности, по своему кабинету. Поводом стало 25-летие создания института полпредов, всего на экскурсию пришли больше 30 ребят.

«Для меня большое удовольствие общаться с подрастающим поколением. Рассказал о своей работе, о том, почему так важно всегда учиться чему-то новому. Радостно было видеть ясные, горящие глаза ребят, слушать про их мечты и планы на будущее. Вновь убедился, что нам растет достойная смена», — поделился Жога.

На экскурсию пришли ребята от пяти лет и старше. Их провели по этажам, рассказали об экспонатах музея полпредства, Жога показал детям свой кабинет, ответил на вопросы и раздал подарки.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел детям сотрудников экскурсию по резиденции и, в частности, по своему кабинету. Поводом стало 25-летие создания института полпредов, всего на экскурсию пришли больше 30 ребят. «Для меня большое удовольствие общаться с подрастающим поколением. Рассказал о своей работе, о том, почему так важно всегда учиться чему-то новому. Радостно было видеть ясные, горящие глаза ребят, слушать про их мечты и планы на будущее. Вновь убедился, что нам растет достойная смена», — поделился Жога. На экскурсию пришли ребята от пяти лет и старше. Их провели по этажам, рассказали об экспонатах музея полпредства, Жога показал детям свой кабинет, ответил на вопросы и раздал подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...