Уральский полпред президента РФ в УрФО Артем Жога провел детям сотрудников экскурсию по резиденции и, в частности, по своему кабинету. Поводом стало 25-летие создания института полпредов, всего на экскурсию пришли больше 30 ребят.
«Для меня большое удовольствие общаться с подрастающим поколением. Рассказал о своей работе, о том, почему так важно всегда учиться чему-то новому. Радостно было видеть ясные, горящие глаза ребят, слушать про их мечты и планы на будущее. Вновь убедился, что нам растет достойная смена», — поделился Жога.
На экскурсию пришли ребята от пяти лет и старше. Их провели по этажам, рассказали об экспонатах музея полпредства, Жога показал детям свой кабинет, ответил на вопросы и раздал подарки.
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