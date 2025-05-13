Стало известно, зачем свердловский мэр снизил выплаты новым участникам СВО

В Серове (Свердловская область) на 200 тысяч рублей снизили выплаты контрактникам, чтобы с помощью освободившихся денег привлечь желающих из других регионов. Сейчас Серовский городской округ занимает одно из последних мест в области по числу людей, служащих по контракту. Об этом URA.RU рассказал источник.
«За 2025 год на контрактную службу поступило лишь 15 человек. Тогда выплаты решили сократить: сэкономленные деньги перебросят для привлечения людей из других областей, при этом они пойдут служить через городской военкомат. В этом месяце уже, действительно, через Серов начали проходить контрактники из других регионов», — рассказал собеседник.
В Серове новым участникам решили платить не 300 тысяч рублей, а 100 тысяч (региональные и федеральные выплаты не учитываются). Постановление подписал мэр Василий Сизиков.
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