Екатеринбуржцы опустошили магазин известной уральской сети. Фото

Свердловская сеть магазинов Profmax объявила распродажу в связи с закрытием
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скидки на товары достигают 80%
Скидки на товары достигают 80% Фото:

В одном из магазинов одежды уральской сети Profmax в Екатеринбурге покупатели практически полностью разобрали весь представленный ассортимент, так как к концу мая точки полностью прекратят свою работу. Свидетелем ажиотажа стал корреспондент URA.RU.

«Мы работаем до конца следующей недели, до 25 мая», — рассказала продавец-кассир. В торговом центре «Мегаполис» магазин еще функционирует, но на улицах Вайнера и Комсомольская точки уже закрыты. Также, по данным «Яндекс Карт», можно успеть попасть в магазин по адресу Академика Бардина и проспект Космонавтов.

На фото видно, что товара в магазине практически не осталось. А плакаты сообщают о финальной распродаже и скидках в 80%.

Ранее URA.RU рассказывало, что Profmax объявил о своем закрытии. Компания начала свою деятельность в 1995 году, когда был открыт первый магазин под названием «СпортМакси». В 2013 году организация провела ребрендинг и изменила название на Profmax.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В одном из магазинов одежды уральской сети Profmax в Екатеринбурге покупатели практически полностью разобрали весь представленный ассортимент, так как к концу мая точки полностью прекратят свою работу. Свидетелем ажиотажа стал корреспондент URA.RU. « Мы работаем до конца следующей недели, до 25 мая» , — рассказала продавец- кассир. В торговом центре « Мегаполис» магазин еще функционирует, но на улицах Вайнера и Комсомольская точки уже закрыты. Также, по данным « Яндекс Карт» , можно успеть попасть в магазин по адресу Академика Бардина и проспект Космонавтов. На фото видно, что товара в магазине практически не осталось. А плакаты сообщают о финальной распродаже и скидках в 80%. Ранее URA.RU рассказывало, что Profmax объявил о своем закрытии. Компания начала свою деятельность в 1995 году, когда был открыт первый магазин под названием «СпортМакси». В 2013 году организация провела ребрендинг и изменила название на Profmax.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...