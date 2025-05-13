В одном из магазинов одежды уральской сети Profmax в Екатеринбурге покупатели практически полностью разобрали весь представленный ассортимент, так как к концу мая точки полностью прекратят свою работу. Свидетелем ажиотажа стал корреспондент URA.RU.
«Мы работаем до конца следующей недели, до 25 мая», — рассказала продавец-кассир. В торговом центре «Мегаполис» магазин еще функционирует, но на улицах Вайнера и Комсомольская точки уже закрыты. Также, по данным «Яндекс Карт», можно успеть попасть в магазин по адресу Академика Бардина и проспект Космонавтов.
На фото видно, что товара в магазине практически не осталось. А плакаты сообщают о финальной распродаже и скидках в 80%.
Ранее URA.RU рассказывало, что Profmax объявил о своем закрытии. Компания начала свою деятельность в 1995 году, когда был открыт первый магазин под названием «СпортМакси». В 2013 году организация провела ребрендинг и изменила название на Profmax.
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