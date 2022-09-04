Жителям Челябинской области предлагают служить по контракту в Трехгорном

На службу принимаются кандидаты от 19 до 34 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жителей Челябинской области зовут на службу по контракту в 129 базу хранения ракетно-артиллерийского вооружения войсковой части №41013, дислоцирующейся в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Трехгорном. В объявлении о наборе говорится, что кандидаты, которые были уволены с военной службы из-за нарушения условий контракта, не рассматриваются.

«Ведется набор на военную службу на должности разведчика, номера расчета, наводчика БТР, оператора ЗУ. Проживать можно в общежитии, служебном жилье, за пределами воинской части (выплачивается поднаем)», — говорится в тексте объявления, опубликованного на официальной странице пункта отбора на военную службу по контракту по Челябинской области.

Для подписания контракта кандидату должно быть от 19 до 34 лет. Он должен быть годен по состоянию здоровья, не иметь судимостей и наличия близких родственников за границей. Кандидаты, прошедшие отбор и подписавшие контракт могут рассчитывать на денежное довольствие в размере 40 тысяч рублей, трехразовое питание и обеспечение формой. Также, как и всем контрактникам, им полагаются все социальные льготы.

Ранее жителей региона звали служить в ВДВ. Часть располагается в Иваново. Тем, кто не хочет покидать пределы региона, предлагают служить в 23 отряде специального назначения «Оберег» в Челябинске, либо в разведбатальоне в Чебаркуле.