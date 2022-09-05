Инсайдер: идеологу кампании Куйвашева заблокировали доступ к деньгам на выборы

05 сентября 2022 в 21:28 Размер текста - 17 +

Ринат Хазеев распоряжался избирательным фондом властей в 2021 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Политтехнолог Ринат Хазеев, ведущий переизбрание свердловского губернатора Евгения Куйвашева, лишился доступа к деньгам потенциальных спонсоров кампании. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с положением дел, другой куратор выборов — вице-губернатор Олег Чемезов — в общении с крупным бизнесом просил отказывать технологу в просьбах пополнить избирательный фонд. Традиционно областные власти собирают средства на проведение кампаний с крупных предпринимателей. На выборах-2021 в Госдуму и заксобрание команде Куйвашева по итогам ряда переговоров удалось сформировать рекордный бюджет — порядка 1 млрд рублей. Распоряжался этими деньгами политтехнолог Хазеев, которому было доверено вести кампанию «Единой России». В итоге партия показала провальный результат, а у инвесторов появились вопросы, на что ушли их вложения. Хазеев отвечал лишь, что обо всем отчитался перед губернатором. Статья по теме У выборов свердловского губернатора — новый распорядитель Спустя несколько месяцев, в начале 2022-го, источники URA.RU сообщили, что штабу Куйвашева удалось сберечь часть того фонда — как раз на проведение губернаторской кампании. А ее организация перешла к вице-губернатору Чемезову. Хазеев же сперва был отодвинут от решения оперативных вопросов, а затем, по последним данным, потерял влияние на коммерсантов. «Чемезов в разговоре с бизнесменами заверял, что вкладываться в этом году не нужно. И просил не давать деньги Хазееву, если будет просить. Чтобы держать [предвыборный] бюджет под контролем», — поделился источник, знакомый с ситуацией. Инсайдер, близкий к руководству области, подтвердил: власти не привлекали дополнительные средства и закончат кампанию из нынешнего фонда. Еще весной источники агентства рассказывали, что вице-губернатор лично распоряжается тратами и подходит к вопросу крайне расчетливо. Собеседник URA.RU, знакомый с ходом бюджетных обсуждений, однако возразил, что подобных просьб к бизнесу Чемезов не озвучивал. Сам вице-губернатор воздержался от каких-либо комментариев по теме. Связаться с Хазеевым оперативно не удалось — технолог отказывается от общения с прессой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Политтехнолог Ринат Хазеев, ведущий переизбрание свердловского губернатора Евгения Куйвашева, лишился доступа к деньгам потенциальных спонсоров кампании. Как сообщил URA.RU источник, знакомый с положением дел, другой куратор выборов — вице-губернатор Олег Чемезов — в общении с крупным бизнесом просил отказывать технологу в просьбах пополнить избирательный фонд. Традиционно областные власти собирают средства на проведение кампаний с крупных предпринимателей. На выборах-2021 в Госдуму и заксобрание команде Куйвашева по итогам ряда переговоров удалось сформировать рекордный бюджет — порядка 1 млрд рублей. Распоряжался этими деньгами политтехнолог Хазеев, которому было доверено вести кампанию «Единой России». В итоге партия показала провальный результат, а у инвесторов появились вопросы, на что ушли их вложения. Хазеев отвечал лишь, что обо всем отчитался перед губернатором. Спустя несколько месяцев, в начале 2022-го, источники URA.RU сообщили, что штабу Куйвашева удалось сберечь часть того фонда — как раз на проведение губернаторской кампании. А ее организация перешла к вице-губернатору Чемезову. Хазеев же сперва был отодвинут от решения оперативных вопросов, а затем, по последним данным, потерял влияние на коммерсантов. «Чемезов в разговоре с бизнесменами заверял, что вкладываться в этом году не нужно. И просил не давать деньги Хазееву, если будет просить. Чтобы держать [предвыборный] бюджет под контролем», — поделился источник, знакомый с ситуацией. Инсайдер, близкий к руководству области, подтвердил: власти не привлекали дополнительные средства и закончат кампанию из нынешнего фонда. Еще весной источники агентства рассказывали, что вице-губернатор лично распоряжается тратами и подходит к вопросу крайне расчетливо. Собеседник URA.RU, знакомый с ходом бюджетных обсуждений, однако возразил, что подобных просьб к бизнесу Чемезов не озвучивал. Сам вице-губернатор воздержался от каких-либо комментариев по теме. Связаться с Хазеевым оперативно не удалось — технолог отказывается от общения с прессой.