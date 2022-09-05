Жители ХМАО спорят из-за сбора жалоб на школьное питание

Жители Нижневартовска спорят в соцсетях из-за сбора жалоб на школьное питание

06 сентября 2022 в 06:33 Размер текста - 17 +

Мнения жителей разделились: одни критикуют организацию питания в школах, другие — хвалят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Роспотребнадзор Югры собирает жалобы на школьные столовые, в регионе открыта «горячая линия». Мнения жителей Нижневартовска (ХМАО) в соцсети «ВКонтакте» разделились: одни критикуют организацию питания в учреждениях, другие — хвалят. «Учебный год только начался, а дети уже жалуются на плохое питание в школе», — поделилась мнением под постом с информацией о сборе жалоб в группе «Типичный Нижневартовск» Ольга Хамова. «Мне кажется, что школьники иногда забывают, что они не в мишленовском ресторане. У нас в городе отличное питание в школах, все всегда свежее и на кухнях идеальная чистота!», — написала Евгения Николаева. «Прежде чем писать за все школы города проведите проверку или направьте проверку и дайте фактическое состояние каждой столовой», — ответил Максим Мамедов. «С начала учебного года в школьных столовых все идеально. Спустя месяц, другой продукты резко ухудшаются, посуду плохо моют», — прокомментировала пост пользователь Ксю Ксю. Ранее URA.RU писало, что с 5 по 16 сентября Роспотребнадзором организовано тематическое консультирование по питанию школьников. Ведомство открыло «горячую линию».

Роспотребнадзор Югры собирает жалобы на школьные столовые, в регионе открыта «горячая линия». Мнения жителей Нижневартовска (ХМАО) в соцсети «ВКонтакте» разделились: одни критикуют организацию питания в учреждениях, другие — хвалят. «Учебный год только начался, а дети уже жалуются на плохое питание в школе», — поделилась мнением под постом с информацией о сборе жалоб в группе «Типичный Нижневартовск» Ольга Хамова. «Мне кажется, что школьники иногда забывают, что они не в мишленовском ресторане. У нас в городе отличное питание в школах, все всегда свежее и на кухнях идеальная чистота!», — написала Евгения Николаева. «Прежде чем писать за все школы города проведите проверку или направьте проверку и дайте фактическое состояние каждой столовой», — ответил Максим Мамедов. «С начала учебного года в школьных столовых все идеально. Спустя месяц, другой продукты резко ухудшаются, посуду плохо моют», — прокомментировала пост пользователь Ксю Ксю. Ранее URA.RU писало, что с 5 по 16 сентября Роспотребнадзором организовано тематическое консультирование по питанию школьников. Ведомство открыло «горячую линию».