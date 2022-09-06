В Перми на месте завода имени Дзержинского хотят создать культурное пространство

Реновация промплощадки завода предусмотрена генпланом Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми на месте промплощадки завода имени Дзержинского (ФГУП «Машзавод им. Ф.Э.Дзержинского») планируют приспособить под культурное пространство. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала депутат пермского парламента Анна Баранова. Она отметила, что проект реновации указанной территории был представлен на комитете по развитию инфраструктуры, куда входит депутат.

«Был заслушан проект генплана города Перми, по которому у меня возникло множество вопросов. Авторами генплана внесено предложение по проекту реновации промышленных зон таких, как завод Дзержинского. Исходя из представленного плана территорию завода предлагают превратить в культурное пространство по типу завода Шпагина», — сообщали Баранова. Депутат назвала такое предложение «спорным» и отметила, что «промышленность в Пермском крае нужно развивать, а не превращать в культурное пространство».

В начале августа жители Перми могли представить свои предложения по проекту генерального плана города, приняв участие в публичных слушаниях. В конце августа проект документа представила депутатам краевого парламента директор «Института территориального планирования» Елена Ермолина. Она заявила, что основной принцип, который в него заложен — развитие Перми, как компактного города.

Завод имени Дзержинского признан банкротом несколько лет назад, в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства. В марте 2021 года власти Пермского края заявляли, что территория ЗиД рассматривается под комплексную жилую застройку. Завод Шпагина прекратил работу в 2018 году, на его месте появилось культурное пространство, создание которого лично курировал экс-губернатор Максим Решетников.

Полномочия по внесению изменений в генплан и перешли на уровень правительства Пермского края в конце 2020 года. Кураторство за этой деятельностью стало осуществлять региональное министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

По словам Анны Барановой, реновация территории завода подразумевает создание культурного пространства Фото: страница Анны Барановой, «ВКонтакте»