В Челябинске не нашли подрядчиков для модернизации заводского цеха за 778 млн

В Челябинске на торги корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) для модернизации цеха дизельных двигателей Челябинского тракторного завода за 778 млн рублей, не было подано ни одной заявки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Электронный аукцион признается несостоявшимся», — сообщается в протоколе подведения итогов определения поставщика.
Документ составлен 2 сентября, а 6 сентября должны были состояться торги. На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» на средства корпорации УВЗ планировалось провести комплекс работ. Завершиться модернизация должна была до 20 сентября 2023 года.
Производство планировалось обновить за 11 этапов. Ожидалось, что подрядчик проведет ремонт как самого здания, так и перевооружит производственный процесс. Выпуск продукции на время ремонтных работ заказчик останавливать не собирался.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»