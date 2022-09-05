05 сентября 2022

В Челябинске не нашли подрядчиков для модернизации заводского цеха за 778 млн

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Челябинский тракторный завод, ЧТЗ, УралТрак. Челябинск, чтз, сборочный цех, рабочий, челябинский тракторный завод, производство, слесарь-сборщик
Модернизация цеха двигателей ЧТЗ в Челябинске откладывается Фото:

В Челябинске на торги корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) для модернизации цеха дизельных двигателей Челябинского тракторного завода за 778 млн рублей, не было подано ни одной заявки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Электронный аукцион признается несостоявшимся», — сообщается в протоколе подведения итогов определения поставщика.

Документ составлен 2 сентября, а 6 сентября должны были состояться торги. На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» на средства корпорации УВЗ планировалось провести комплекс работ. Завершиться модернизация должна была до 20 сентября 2023 года.

Производство планировалось обновить за 11 этапов. Ожидалось, что подрядчик проведет ремонт как самого здания, так и перевооружит производственный процесс. Выпуск продукции на время ремонтных работ заказчик останавливать не собирался.

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В Челябинске на торги корпорации «Уралвагонзавод» (УВЗ) для модернизации цеха дизельных двигателей Челябинского тракторного завода за 778 млн рублей, не было подано ни одной заявки. Об этом сообщается на сайте госзакупок. «По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке. Электронный аукцион признается несостоявшимся», — сообщается в протоколе подведения итогов определения поставщика. Документ составлен 2 сентября, а 6 сентября должны были состояться торги. На заводе «ЧТЗ-Уралтрак» на средства корпорации УВЗ планировалось провести комплекс работ. Завершиться модернизация должна была до 20 сентября 2023 года. Производство планировалось обновить за 11 этапов. Ожидалось, что подрядчик проведет ремонт как самого здания, так и перевооружит производственный процесс. Выпуск продукции на время ремонтных работ заказчик останавливать не собирался.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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