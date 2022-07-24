Полицейские задержали подвыпившего мужчину в Краснотурьинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Краснотурьинске (Свердловская область) полицейские повалили мужчину на землю и надели на него наручники. Об этом сообщили очевидцы.

«У него рука больная, он потерял сознание от болевого шока. Полицейские схватили мужчину за руки и за ноги и потащили в машину», — рассказал очевидец telegram-каналу «Краснотурьинск Live». По словам автора видео, мужчину задержали после того, как он вышел из магазина.

Корреспондент URA.RU связался с пресс-секретарем свердловского главка МВД Валерием Горелых. По предварительным данным, которые ему передали из территориального ОВД, полицейские, патрулировавшие улицы города, заметили компанию подвыпивших мужчин на детской площадке. После замечания стражей порядка они беспрекословно покинули зону детского отдыха. «Через некоторое время наряд возвращался обратно и увидел одного из тех самых мужчин, который выходил из магазина „Красное белое“. Он стал себя вести крайне неадекватно при виде полицейских. Именно из-за его состояния опьянения было принято решения доставить мужчину в опорный пункт. Однако он стал оказывать сопротивление, по этой причине и произошло то, что видят зрители в видеоролике. Что касается больной руки, как он сам сказал врачам на осмотре, травму получил задолго до сегодняшнего инцидента. От медицинского освидетельствования мужчина отказался», — рассказал Горелых.

По словам пресс-секретаря свердловского главка МВД, мужчина, 1987 года рождения, имеет судимость за причастность к грабежу и краже. В определенных кругах он известен по прозвищу «Тарас». Сейчас в отношении подозреваемого оформляется административный протокол за неповиновение законным требованиям представителей власти. По словам Горелых, 25 июля он будет доставлен в суд, который решит его дальнейшую судьбу. Статья, по которой составлен протокол, предусматривает наказание до 15 суток ареста.

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