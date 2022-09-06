Челябинские власти приняли решение о начале отопительного сезона

В Трехгорном отопительный сезон начнется 12 сентября

В Трехгорном отопление дадут уже 12 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Трехгорного (Челябинская область) Данил Громенко подписал постановление о начале отопительного сезона с 12 сентября. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Мы проанализировали прогноз погоды. На этой неделе среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов и продержится более пяти дней. Это дает нам право запустить отопление», — пояснил глава Трехгорного Данил Громенко.

По его словам, к отопительному сезону город готов. Пуск отопления продлится с 12 по 14 сентября.

В Челябинской области после 30-градусной жары пришло аномальное похолодание. Температура воздуха резко опустилась до +8…+12 градусов днем и до +4…0 ночью. Жители региона в социальных сетях уже начали обсуждать необходимость начать отопительный сезон в ближайшие дни, в частности, в детских садах, школах и больницах.