В Перми силовики накрыли склад поддельных сигарет

Пермские полицейские изъяли 72 тысячи пачек поддельных сигарет

07 сентября 2022 в 10:48 Размер текста - 17 +

Подозреваемый уже был судим за подобное преступление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермские полицейские изъяли 72 тысячи пачек поддельных сигарет. Их производил и хранил 50-летний мужчина, который уже был судим за подобное преступление. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В складском помещении и гаражном боксе, которые арендовал мужчина, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили более 72 тысяч пачек сигарет с логотипами известных брендов. На части пачек были наклеены поддельные акцизы», — указано в пресс-релизе. В результате экспертизы выяснилось, что акцизные марки были произведены кустарным способом. По факту использования для маркировки табачных изделий поддельных спецмарок полицейские возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двенадцати лет и штраф до миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми силовики раскрыли сеть подпольных игровых клубов в Перми. В рамках возбужденного уголовного дела проводится более 20 обысков.

Пермские полицейские изъяли 72 тысячи пачек поддельных сигарет. Их производил и хранил 50-летний мужчина, который уже был судим за подобное преступление. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В складском помещении и гаражном боксе, которые арендовал мужчина, оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили более 72 тысяч пачек сигарет с логотипами известных брендов. На части пачек были наклеены поддельные акцизы», — указано в пресс-релизе. В результате экспертизы выяснилось, что акцизные марки были произведены кустарным способом. По факту использования для маркировки табачных изделий поддельных спецмарок полицейские возбудили уголовное дело по статье «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до двенадцати лет и штраф до миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми силовики раскрыли сеть подпольных игровых клубов в Перми. В рамках возбужденного уголовного дела проводится более 20 обысков.