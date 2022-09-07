Пермячку на квадроцикле осудят за травмы 14-летней пассажирки

В Перми будут судить водителя квадроцикла за ДТП, в котором 14-летняя девочка получила травмы

Девушки катались по селу без водительских прав Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском районе будут судить пермячку, которая попала в ДТП на квадроцикле, в результате чего ее пассажирка получила тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летней жительницы Перми. Установлено, что 5 июня девушка управляла квадроциклом, не имея водительских прав, по дороге на территории села Култаево. За ней сидела 14-летняя знакомая. Обвиняемая не справилась с управлением и, допустив съезд на обочину, опрокинула квадроцикл», — указано в пресс-релизе.

В результате ДТП пассажирка получила сочетанную травму, которая по признаку опасности для жизни расценивается как тяжкий вред здоровью. Водителя будут судить за нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровья человеку по неосторожности. Девушке может грозить до двух лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае Mercedes Maybach сбил ребенка на зебре. Ребенок был доставлен в больницу.