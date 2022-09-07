Майор из Пермского края погиб на Украине

Пермский майор Дмитрий Копанцев погиб в ходе спецоперации на Украине

08 сентября 2022 в 10:56 Размер текста - 17 +

Прощание с Дмитрием Копанцевым пройдет в родном селе Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель Кудымкарского района Пермского края, майор Дмитрий Копанцев погиб в ходе специальной операции на Украине. О гибели военного сообщили в администрации округа. «В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк майор Дмитрий Копанцев, 05 июня 1987 года рождения», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Дмитрием Копанцевым состоится 9 сентября в 10.30 в Верх-Юсьвинском сельском доме культуры. После пройдет траурный митинг в память о погибшем. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что эта мера вынужденная.

Житель Кудымкарского района Пермского края, майор Дмитрий Копанцев погиб в ходе специальной операции на Украине. О гибели военного сообщили в администрации округа. «В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк майор Дмитрий Копанцев, 05 июня 1987 года рождения», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Дмитрием Копанцевым состоится 9 сентября в 10.30 в Верх-Юсьвинском сельском доме культуры. После пройдет траурный митинг в память о погибшем. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что эта мера вынужденная.