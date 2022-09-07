07 сентября 2022

Майор из Пермского края погиб на Украине

Пермский майор Дмитрий Копанцев погиб в ходе спецоперации на Украине
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Прощание с Дмитрием Копанцевым пройдет в родном селе Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Кудымкарского района Пермского края, майор Дмитрий Копанцев погиб в ходе специальной операции на Украине. О гибели военного сообщили в администрации округа.

«В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк майор Дмитрий Копанцев, 05 июня 1987 года рождения», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Дмитрием Копанцевым состоится 9 сентября в 10.30 в Верх-Юсьвинском сельском доме культуры. После пройдет траурный митинг в память о погибшем.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что эта мера вынужденная.

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Житель Кудымкарского района Пермского края, майор Дмитрий Копанцев погиб в ходе специальной операции на Украине. О гибели военного сообщили в администрации округа. «В ходе проведения спецоперации на территории Украины при исполнении служебных обязанностей погиб наш земляк майор Дмитрий Копанцев, 05 июня 1987 года рождения», — говорится в сообщении администрации в соцсети «ВКонтакте». Прощание с Дмитрием Копанцевым состоится 9 сентября в 10.30 в Верх-Юсьвинском сельском доме культуры. После пройдет траурный митинг в память о погибшем. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию, которая направлена на защиту жителей Донбасса от киевской агрессии. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что эта мера вынужденная.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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