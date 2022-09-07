Главный педагог Нефтеюганска ушла в отставку в начале учебного года

Директор департамента образования мэрии Нефтеюганска ушла в отставку в начале учебного года

08 сентября 2022 в 14:50 Размер текста - 17 +

Директор департамента образования и молодежной политики мэрии Нефтеюганска Татьяна Лямова ушла в отставку Фото: Анна Майорова © URA.RU Директор департамента образования и молодежной политики администрации Нефтеюганска Татьяна Лямова ушла в отставку сразу после начала учебного года. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Лямова давно думала об уходе из городской администрации и предупреждала об этом своих руководителей. Она специально доработала до начала сентября. Запустила все процессы, связанные с началом учебного года, и ушла в отставку со спокойной совестью», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Нефтеюганска в графе руководитель департамента образования и молодежной политики стоит прочерк. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили отставку Лямовой. «Татьяна Викторовна ушла на заслуженный отдых», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что из мэрии Нефтеюганска ушла замглавы города по ЖКХ Оксана Чурикова. После увольнения она возглавила управление городского хозяйства в Пыть-Яхе.

Директор департамента образования и молодежной политики администрации Нефтеюганска Татьяна Лямова ушла в отставку сразу после начала учебного года. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города. «Лямова давно думала об уходе из городской администрации и предупреждала об этом своих руководителей. Она специально доработала до начала сентября. Запустила все процессы, связанные с началом учебного года, и ушла в отставку со спокойной совестью», — сообщил инсайдер. На сайте администрации Нефтеюганска в графе руководитель департамента образования и молодежной политики стоит прочерк. В пресс-службе мэрии Нефтеюганска подтвердили отставку Лямовой. «Татьяна Викторовна ушла на заслуженный отдых», — прокомментировали в городской администрации. Ранее URA.RU сообщало, что из мэрии Нефтеюганска ушла замглавы города по ЖКХ Оксана Чурикова. После увольнения она возглавила управление городского хозяйства в Пыть-Яхе.