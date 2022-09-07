07 сентября 2022

Из-за проекта к 300-летию Перми школьники ходят в темноте

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ученики, дети, школьники
Пермские школьники ходят по темным улицам Фото:

Пермяки возмущены отсутствием освещения на центральных улицах города — на Ленина и Петропавловской больше месяца вечером и ночью не горят фонари. По словам горожан, страдают от этого, в том числе, школьники, которые вынуждены возвращаться из школы в темноте. Оказалось, что связано это с капитальным ремонтом улиц, который проводится к 300-летию Перми.

«Света нет и не будет, это связано с капитальным ремонтом улиц, который делают к 300-летию Перми. У нас там одна линия и мы не можем включить освещение пока работы не закончены», — сообщил диспетчер МУП НО «Горсвет», которое отвечает за освещение улиц.

В беседе с URA.RU диспетчер отметил, что неизвестно когда будут завершены работы по ремонту, а значит дату подключения освещения спрогнозировать невозможно. Агентство писало, что ремонт улицы Ленина начался еще в 2021 году, после его окончания сократится количество парковочных карманов для автомобилей.

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Пермяки возмущены отсутствием освещения на центральных улицах города — на Ленина и Петропавловской больше месяца вечером и ночью не горят фонари. По словам горожан, страдают от этого, в том числе, школьники, которые вынуждены возвращаться из школы в темноте. Оказалось, что связано это с капитальным ремонтом улиц, который проводится к 300-летию Перми. «Света нет и не будет, это связано с капитальным ремонтом улиц, который делают к 300-летию Перми. У нас там одна линия и мы не можем включить освещение пока работы не закончены», — сообщил диспетчер МУП НО «Горсвет», которое отвечает за освещение улиц. В беседе с URA.RU диспетчер отметил, что неизвестно когда будут завершены работы по ремонту, а значит дату подключения освещения спрогнозировать невозможно. Агентство писало, что ремонт улицы Ленина начался еще в 2021 году, после его окончания сократится количество парковочных карманов для автомобилей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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