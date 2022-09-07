Из-за проекта к 300-летию Перми школьники ходят в темноте

08 сентября 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Пермские школьники ходят по темным улицам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермяки возмущены отсутствием освещения на центральных улицах города — на Ленина и Петропавловской больше месяца вечером и ночью не горят фонари. По словам горожан, страдают от этого, в том числе, школьники, которые вынуждены возвращаться из школы в темноте. Оказалось, что связано это с капитальным ремонтом улиц, который проводится к 300-летию Перми. «Света нет и не будет, это связано с капитальным ремонтом улиц, который делают к 300-летию Перми. У нас там одна линия и мы не можем включить освещение пока работы не закончены», — сообщил диспетчер МУП НО «Горсвет», которое отвечает за освещение улиц. В беседе с URA.RU диспетчер отметил, что неизвестно когда будут завершены работы по ремонту, а значит дату подключения освещения спрогнозировать невозможно. Агентство писало, что ремонт улицы Ленина начался еще в 2021 году, после его окончания сократится количество парковочных карманов для автомобилей.

Пермяки возмущены отсутствием освещения на центральных улицах города — на Ленина и Петропавловской больше месяца вечером и ночью не горят фонари. По словам горожан, страдают от этого, в том числе, школьники, которые вынуждены возвращаться из школы в темноте. Оказалось, что связано это с капитальным ремонтом улиц, который проводится к 300-летию Перми. «Света нет и не будет, это связано с капитальным ремонтом улиц, который делают к 300-летию Перми. У нас там одна линия и мы не можем включить освещение пока работы не закончены», — сообщил диспетчер МУП НО «Горсвет», которое отвечает за освещение улиц. В беседе с URA.RU диспетчер отметил, что неизвестно когда будут завершены работы по ремонту, а значит дату подключения освещения спрогнозировать невозможно. Агентство писало, что ремонт улицы Ленина начался еще в 2021 году, после его окончания сократится количество парковочных карманов для автомобилей.