В Нижневартовске подрядчику, укладывавшему асфальт в лужу, грозит наказание

Асфальт отправят на экспертизу Фото: читатель URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) строителей, которых жители уличили в укладывании асфальта во время дождя, заставят переделывать работу за свой счет, если экспертиза выявит нарушения. Об этом журналисту URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Администрация направила подрядной организации «Консалтинговая группа «Сила права» письмо с требованием не допускать проведение работ при неблагоприятных погодных условиях. Если асфальт не будет соответствовать нормам, то подрядчик переделает покрытие за свой счет», — прокомментировали инцидент в департаменте строительства Нижневартовска.

Мэрия обязала подрядчика провести лабораторные исследования образцов асфальта с площадки в 7-А микрорайоне и предоставить в мэрию письменный отчет о качестве уложенного в дождь покрытия. До получения результатов экспертизы строителям запрещено укладывать травмобезопасное покрытие детской игровой зоны, расположенной на этом же объекте. Сдать объект должны до 30 сентября — к этой дате благоустройство территории необходимо завершить полностью, иначе подрядчика ждут санкции уже за нарушение сроков.

Ранее URA.RU опубликовало видео, которое прислали жители микрорайона. На нем рабочие укладывают асфальт рядом с лужей во время сильного дождя. Строительство площадки софинансируют жители Нижневартовска по программе инициативного бюджетирования. На благоустройство этого объекта направлено 9,6 миллиона рублей, из которых 500 тысяч — средства горожан.