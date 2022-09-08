В Челябинске в полтора раза вырос спрос на мороженое без молока

В Челябинске за год на 50% увеличился спрос на мороженое без добавления молока Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске за год на 50% увеличился спрос на мороженое без добавления молока. Как URA.RU сообщила основатель компании Citron Ирина Тюрина, у производителя возросла доля в продажах безглютенового десерта.

«Заметили у потребителей заметный крен в сторону потребления безглютенового, безлактозного мороженого. Его доля в нашем производстве составила этим летом 45%, хотя год назад не превышала трети. Рост, таким образом, ровно вполовину», — отметила в разговоре с корреспондентом URA.RU Тюрина.

Безмолочными являются все виды сорбетов. Компания продает мороженое из облепихи, черной смородины, орехов и других растительных ингредиентов. Соотношение ягод и фруктов в порции составляет 70%. Также в производстве безглютенового лакомства используется молоко на растительных жирах, например, соевое или кокосовое. Продукт выбирают аллергики и те, кто обращает внимание на его калорийность: она ниже, чем у обычного мороженого.

Производитель отметила отличительные качества десерта: повышенную вязкость и возможность его потребления при более высоких температурах: в 14—15 градусов. Также мороженое содержит мало воздуха: вместо 50% только 20%.

Мороженое компания продает в рестораны и торговые сети. Ценовая категория выше среднего. За порцию в 100 граммов придется заплатить порядка 150 рублей. Крупнейшим заказчиком является торговая сеть «Жизньмарт». Переговоры о поставках ведутся с сетями «Лента» и «Ашан».