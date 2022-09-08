Госавтоинспекция задержала екатеринбуржца с 38 неоплаченными штрафами

09 сентября 2022 в 14:24 Размер текста - 17 +

В отношении гражданина составили восемь административных протоколов за неоплату штрафов Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя с 38 неоплаченными штрафами. В отношении гражданина составили восемь административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в срок. Об этом URA.RU рассказали в отделе пропаганды городского ОГИБДД. «7 сентября в 17:10 на улице Челюскинцев около дома №10 произошло столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции в ходе проверки документов установили, что водитель „Фольксваген Джетта“ имеет 38 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Мужчина был вызван в ГИБДД для дачи объяснений. Екатеринбуржец пояснил полицейским, что ему перестали приходить уведомления о штрафах на новый адрес проживания и на портал госуслуг», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции напомнили, что за неуплату штрафов водителям грозит наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа. Также на гражданина могут наложить арест на срок до 15 суток или привлечь к обязательным работам. Ранее жители Екатеринбурга жаловались, что не могут уснуть из-за любителей автозвука. По словам очевидцев, автовладельцы собираются на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19 и соревнуются, у кого громче колонки.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя с 38 неоплаченными штрафами. В отношении гражданина составили восемь административных протоколов по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в срок. Об этом URA.RU рассказали в отделе пропаганды городского ОГИБДД. «7 сентября в 17:10 на улице Челюскинцев около дома №10 произошло столкновение двух автомобилей. Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции в ходе проверки документов установили, что водитель „Фольксваген Джетта“ имеет 38 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Мужчина был вызван в ГИБДД для дачи объяснений. Екатеринбуржец пояснил полицейским, что ему перестали приходить уведомления о штрафах на новый адрес проживания и на портал госуслуг», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции напомнили, что за неуплату штрафов водителям грозит наложение административного штрафа в двукратном размере от суммы неуплаченного штрафа. Также на гражданина могут наложить арест на срок до 15 суток или привлечь к обязательным работам. Ранее жители Екатеринбурга жаловались, что не могут уснуть из-за любителей автозвука. По словам очевидцев, автовладельцы собираются на парковке перед УрФУ на улице Мира, 19 и соревнуются, у кого громче колонки.